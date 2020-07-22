Что полезно есть летом: топ-3 продукта

Лето — время года, когда нужно есть максимально полезные и насыщенные витаминами продукты. Факты ICTV вместе с диетологом Наталией Бочаровой разобрались, на какие топ-3 продукты лета стоит обратить внимание на рынке или в продуктовом магазине.

В свой ежедневный летний рацион стоит побольше внести зелени, ягод и овощей, а вот от жирной и тяжелой пищи надо воздержаться: красное мясо есть 1 раз в неделю, рыбу — дважды.

Зелень

Нужно употреблять много зелени: салаты, базилик, шпинат, рукколу. Например, базилик имеет такие витамины: А, С, В2, РР, каротин, рутин. Кроме того, его используют для улучшения зрения и крепкого иммунитета. В шпинате целый кладезь витаминов С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К, в нем много железа, калия, цинка, магния и кальция. А еще рекомендуют есть зелень в свежем виде и добавлять в каждое блюдо.

Ягоды

В ежедневный рацион питания нужно внести ягоды. При этом, советуют есть их без сахара и утром. Есть принцип, по которому нужно выбирать: ягоды должны быть неповрежденными и не слишком сладкими. В таких больше полезных элементов.

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Овощи

Ни для кого не секрет, что овощи богаты витаминами, особенно, если они не обрабатывались термически. Например, авокадо, орехи, оливковое масло, разные семена помогают в усвоении витаминов в организме.

И главное, не забывайте пить много воды, в которую можно добавлять лайм, мяту и имбирь.

Правильное питание необходимо летом. Это принесет пользу и очистит организм от тяжелых вредных веществ. Факты ICTV дали несколько советов о том, как начать правильно питаться.