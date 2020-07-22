Ученые доказали, что мужская бисексуальность существует

Мужская бисексуальность существует. К такому выводу пришли ученые из Великобритании и США.
Они провели ряд исследований, которые подтвердили их предположения, что некоторых мужчин действительно могут сексуально возбуждать люди любого пола.
Во время исследований ученые прикрепляли к пенисам мужчин специальные гаджеты, которые фиксировали уровень возбуждения во время просмотра мужской и женской эротики.
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Ученые определили, что бисексуальные мужчины также могут отдавать предпочтение конкретному полу или иметь склонность к гомосексуализму или гетеросексуальности.
Исследования проводились для того, чтобы установить некую справедливость, поскольку женская бисексуальность воспринимается в обществе проще, чем мужская.
Какие женщины больше всего любят секс
Ученые Андалузского института сексологии и психологии определили, что женщины с высшим образованием и те, которые работают, имеют выше либидо, чем женщины со средним образованием и домохозяйки.
Для этого исследователи попросили 22 тыс. женщин из 71 страны заполнить специальный опросник.
По результатам исследований больший интерес к сексу проявили бисексуальные женщины и лесбиянки, чем гетеросексуальные женщины.