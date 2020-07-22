Отдых в Затоке 2020: цены и лучшие места

Отдых в Затоке летом — это отличный вариант, чтобы расслабиться, позагорать и набраться сил перед новыми трудовыми буднями.
Многие люди предпочитают именно отдых у моря, ведь волны хорошо успокаивают и помогают возобновить сили.
Где провести отдых в Затоке 2020 и сколько стоит жилье на популярном курорте, читайте в нашем материале.
Добраться до Затоки несложно, ведь это популярный курорт. Цена на автобус из Одессы составляет 55-80 грн, а поездка занимает 1,5 часа.
Пляжи Затоки
Почти все пляжи Затоки песчаные, а вход в море пологий, прекрасно подойдет для отдыха с детьми.
К тому же, большинство пляжей — бесплатное. Почти везде можно взять в аренду шезлонги и зонтики.
На центральных пляжах для туристов есть различные аттракционы и водные развлечения.
Погода в Затоке летом
|Месяц
|Температура воздуха (днем)
|Температура воздуха (ночью)
|Температура воды
|Июнь
|+25,7°С
|+19,2°С
|+21,7°С
|Июль
|+28,2°С
|+21,3°С
|+24,1°С
|Август
|+28,5°С
|+21,6°С
|+24,6°С
Температура воздуха и воды очень комфортная и позволяет долгое время проводить на пляже.
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Отели в Затоке
Цены на отели Затоки с июля до конца августа выше, чем в начале и в конце сезона. Также стоит заранее забронировать себе жилье, ведь в пик сезона это бывает сделать трудно.
Hotel Aquapark Zatoka
Отель прекрасно подойдет для отдыха с детьми, ведь здесь есть зона развлечений.
Цена за номер на двоих в июле составит 6 885 грн (за три ночи).
Villa La Famille
В своем распоряжении вилла имеет открытый бассейн, бар, лаундж-зону и сад. Номер на двоих в июле обойдется вам в 3 000 грн за три ночи.
Jules Verne
Отель расположен на первой береговой линии, поэтому до пляжа вам несколько минут ходьбы. Также на территории есть бассейн, если захотите отдохнуть от соленой воды.
Номер на двоих в отеле обойдется вам в 3 500 грн за три ночи.
BLIK
База отдыха BLIK может похвастаться великолепным видом на пляж. В расположении есть ресторан и бар, а для детей — игровая площадка.
Цена за номер на двоих составляет 2 250 грн за три ночи.
Развлечения в Затоке
Самое популярное развлечение в Затоке, особенно среди детей — аквапарк. Цена для детей до 140 см — 400 грн, для взрослых — 600 грн.
Множество развлечений можно найти сразу на пляжах: от бананов, катамаранов и прогулки на катере до виндсерфинга, водных скутеров и полетов на парашюте.
Если у вас есть достаточно времени, можно запланировать себе экскурсию по окрестностям. Так, стоит съездить в Цент культуры и вина Шабо или в Аккерманскую крепость.
Отдых в Украине
Из-за пандемии коронавируса многим украинцам пришлось изменить свои планы на отпуск в 2020 году. Вместо теплых стран в этом году лучше отдать предпочтение морю в Украине. Одесская область активно готовится принимать туристов.
Однако летний отпуск можно провести не только на море, а, например, в живописных Карпатах, где можно насладиться гармонией и покоем.
Где отдохнуть в Украине и на что посмотреть, читайте на сайте Факты ICTV.
Фото: Booking