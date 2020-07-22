Отдых в Затоке 2020: цены и лучшие места

Отдых в Затоке летом — это отличный вариант, чтобы расслабиться, позагорать и набраться сил перед новыми трудовыми буднями.

Многие люди предпочитают именно отдых у моря, ведь волны хорошо успокаивают и помогают возобновить сили.

Где провести отдых в Затоке 2020 и сколько стоит жилье на популярном курорте, читайте в нашем материале.

Добраться до Затоки несложно, ведь это популярный курорт. Цена на автобус из Одессы составляет 55-80 грн, а поездка занимает 1,5 часа.

Пляжи Затоки

Почти все пляжи Затоки песчаные, а вход в море пологий, прекрасно подойдет для отдыха с детьми.

К тому же, большинство пляжей — бесплатное. Почти везде можно взять в аренду шезлонги и зонтики.

На центральных пляжах для туристов есть различные аттракционы и водные развлечения.

Погода в Затоке летом

Месяц Температура воздуха (днем) Температура воздуха (ночью) Температура воды Июнь +25,7°С +19,2°С +21,7°С Июль +28,2°С +21,3°С +24,1°С Август +28,5°С +21,6°С +24,6°С

Температура воздуха и воды очень комфортная и позволяет долгое время проводить на пляже.

Отели в Затоке

Цены на отели Затоки с июля до конца августа выше, чем в начале и в конце сезона. Также стоит заранее забронировать себе жилье, ведь в пик сезона это бывает сделать трудно.

Hotel Aquapark Zatoka











Отдых в Затоке 2020: цены на жилье и лучшие места / 3 фотографии

Отель прекрасно подойдет для отдыха с детьми, ведь здесь есть зона развлечений.

Цена за номер на двоих в июле составит 6 885 грн (за три ночи).

Villa La Famille











Отдых в Затоке 2020: цены на жилье и лучшие места / 3 фотографии

В своем распоряжении вилла имеет открытый бассейн, бар, лаундж-зону и сад. Номер на двоих в июле обойдется вам в 3 000 грн за три ночи.

Jules Verne











Отдых в Затоке 2020: цены на жилье и лучшие места / 3 фотографии

Отель расположен на первой береговой линии, поэтому до пляжа вам несколько минут ходьбы. Также на территории есть бассейн, если захотите отдохнуть от соленой воды.

Номер на двоих в отеле обойдется вам в 3 500 грн за три ночи.

BLIK











Отдых в Затоке 2020: цены на жилье и лучшие места / 3 фотографии

База отдыха BLIK может похвастаться великолепным видом на пляж. В расположении есть ресторан и бар, а для детей — игровая площадка.

Цена за номер на двоих составляет 2 250 грн за три ночи.

Развлечения в Затоке

Самое популярное развлечение в Затоке, особенно среди детей — аквапарк. Цена для детей до 140 см — 400 грн, для взрослых — 600 грн.

Множество развлечений можно найти сразу на пляжах: от бананов, катамаранов и прогулки на катере до виндсерфинга, водных скутеров и полетов на парашюте.

Если у вас есть достаточно времени, можно запланировать себе экскурсию по окрестностям. Так, стоит съездить в Цент культуры и вина Шабо или в Аккерманскую крепость.

Отдых в Украине

Из-за пандемии коронавируса многим украинцам пришлось изменить свои планы на отпуск в 2020 году. Вместо теплых стран в этом году лучше отдать предпочтение морю в Украине. Одесская область активно готовится принимать туристов.

Однако летний отпуск можно провести не только на море, а, например, в живописных Карпатах, где можно насладиться гармонией и покоем.

Где отдохнуть в Украине и на что посмотреть, читайте на сайте Факты ICTV.

Фото: Booking