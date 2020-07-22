Выходные на День Независимости 2020 продлятся три дня.

В этом году государственный праздник, который приходится на конец лета, будут праздновать в понедельник, 24 августа. Поэтому украинцы будут отдыхать 22, 23 и 24 августа.

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День Независимости Украины начали ежегодно праздновали на государственном уровне с 1991 года. Именно в этот день Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.

Традиционно в этот праздник проходит ряд официальных и неофициальных массовых мероприятий, однако из-за пандемии коронавируса и продления карантина до 31 августа пока планируется на День Независимости 2020 только шествие ветеранов, которое пройдет без политики и исключительно под государственным флагом.

Глава Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте Сергей Куницын сообщил, что в шествии примут участие семьи погибших, люди с инвалидностью и просто ветераны.