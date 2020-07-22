Белые кроссовки — отличное дополнение любого гардероба. Но такая обувь не совсем практичная, так как быстро пачкается. Мы собрали для вас 4 способа чистки белых кроссовок, после которых они будут как новые.
Подготовка к чистке:
- Выньте стельки и шнурки.
- Сухой щеткой пройдитесь по кроссовкам.
Способ 1: уксус, стиральный порошок, лимонный сок.
Смешайте в небольшой емкости немного уксуса, стирального порошка и лимонного сока. Последний можно заменить перекисью водорода. У вас должна получится густая смесь. Осторожно нанесите ее на поверхность кроссовок и оставьте на 10 минут. Затем промойте кроссовки теплой водой.
Способ 2: зубная паста/ зубной порошок.
Вам понадобится зубная паста без добавок (она должна быть белого цвета) или зубной порошок, который необходимо предварительно растворить в небольшом количестве воды. Возьмите старую зубную щетку и нанесите на нее небольшое количество зубной пасты. Протрите место загрязнения. Удалите остатки пасты с помощью салфетки.
Способ 3: пищевая сода.
Смешайте немного соды с водой и нанесите смесь на кроссовки минут на 15. После этого смойте остатки сухой салфеткой.
Способ 4: уксус и ацетон.
Необходимо смешать ложку уксуса и ацетона. С помощью ватного диска протрите загрязненную поверхность белых кроссовок. После того, как удалите грязь, ополосните кроссовки теплой водой.Читайте: Мода 2020: что носить в этом году Как вывести пятна со всего на свете Как правильно дезинфицировать одежду и обувь после улицы