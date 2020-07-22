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Факты / Lifestyle

Как отмыть от грязи белые кроссовки — 4 способа

Белые кроссовки — отличное дополнение любого гардероба. Но такая обувь не совсем практичная, так как быстро пачкается. Мы собрали для вас 4 способа чистки белых кроссовок, после которых они будут как новые.

Подготовка к чистке:

  • Выньте стельки и шнурки.
  • Сухой щеткой пройдитесь по кроссовкам.

Способ 1: уксус, стиральный порошок, лимонный сок.

Смешайте в небольшой емкости немного уксуса, стирального порошка и лимонного сока. Последний можно заменить перекисью водорода. У вас должна получится густая смесь. Осторожно нанесите ее на поверхность кроссовок и оставьте на 10 минут. Затем промойте кроссовки теплой водой.

Способ 2: зубная паста/ зубной порошок.

Вам понадобится зубная паста без добавок (она должна быть белого цвета) или зубной порошок, который необходимо предварительно растворить в небольшом количестве воды. Возьмите старую зубную щетку и нанесите на нее небольшое количество зубной пасты. Протрите место загрязнения. Удалите остатки пасты с помощью салфетки.

Способ 3: пищевая сода.

Смешайте немного соды с водой и нанесите смесь на кроссовки минут на 15. После этого смойте остатки сухой салфеткой.

Способ 4: уксус и ацетон.

Необходимо смешать ложку уксуса и ацетона. С помощью ватного диска протрите загрязненную поверхность белых кроссовок. После того, как удалите грязь, ополосните кроссовки теплой водой.

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Фото: Dreamstime

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