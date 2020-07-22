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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 22 июля

22 июля отмечается несколько праздников. На международном уровне отмечается День бокса и День мозга.

Международный день мозга учрежден, чтобы привлечь внимание людей и органов здравоохранения к вопросам, которые касаются здоровья человека.

Несмотря на прогресс в медицине, нервная система человека до сих пор остается менее всего понятной для врачей.

ЧитайтеКалендарь праздников на июль 2020

Также 22 июля отмечается праздник в честь Колочской и Кипрской чудотворных икон Божией Матери, которая имеет свою историю. Когда-то крестьянин купил икону и поставил в своем доме. Его родственник приложился к ней и исцелил свою болезнь.

Именины 21 июля отмечают: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Михаил, Панкрат и Федор.

Что нельзя делать 22 июля:

  • Ссориться.
  • Отказывать в помощи.

Традиции 22 июля:

  • Яркие звезды — к грозе.
  • Потемневшая луна — к плохой погоде до конца лета.
  • Роса — к ливням.
  • Богатый урожай черники — к морозной зиме.
  • Радуга — к жаркой погоде.

Церковные праздники

Каждый день в Украине отмечаются разные церковные праздники. Ключевым праздником является Пасха, от которой зависят даты переходящих праздников.

Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также собрано перечень поминальных дней и постов.

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