Женщины с именем Ольга празднуют День ангела 24 июля.

Также Ольги празднуют именины 10 февраля, 6 и 14 марта, 17 июля и 23 ноября.

Княгиню Ольгу — известную владелицу этого имени — православная церковь причислила к лику святых.

Имя Ольга означает “святая” и имеет скандинавское происхождение от имени Хельга.

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Факты ICTV публикуют поздравительные картинки с Днем ангела Ольги.

Праздники в июле 2020

В церковном календаре на июль 2020 было немало больших праздников.

До конца месяца будет еще одна важная дата — 28 июля исполняется 1 032 года со Дня крещения Киевской Руси-Украины.

Он стал официальным праздником в Украине с 2008 года.

По легенде, именно в этот день в 988 году князь Владимир вернулся в Киев, чтобы окрестить весь народ.