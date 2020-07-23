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Факты / Lifestyle

День ангела Владимира — поздравления в картинках

Мужчины с именем Владимир празднуют День ангела 23 июля.

Согласно православному календарю, Владимиры празднуют именины 45 раз в год.

Князя Владимира Великого — самого известного владельца этого имени — православная церковь причислила к лику святых.

Имя Владимир означает “властелин мира” и имеет славянское происхождение.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Факты ICTV публикуют поздравительные картинки с Днем ангела Владимира.

День ангела Владимира: поздравления в картинках

День ангела Владимира: поздравления в картинках

День ангела Владимира: поздравления в картинках

День ангела Владимира: поздравления в картинках

День ангела Владимира: поздравления в картинках

Крещение Руси

Для удобства Факты ICTV публиковали церковный календаре на июль 2020 , где собрано немало больших праздников.

В частности, 28 июля исполняется 1 032 года со дня крещения Киевской Руси-Украины, что неразрывно связано с личностью Владимира Великого.

Именно в этот день в в 988 году князь Владимир начал христианизацию русичей, что способствовало становлению Руси как мощного европейского государства.

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