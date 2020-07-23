Гороскоп на неделю, с 20 по 26 июля 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Неделя начинается с новолуния (это соединение Солнца и Луны) в знаке Рака, которое произойдет 20 июля в 20.33 по киевскому времени. Во время новолуния энергетический обмен между человеком и внешней средой, минимален. В подсознании человека рождаются новые импульсы и идеи, но они еще четко не определены.

В новолуние можно начинать только те дела, которые давно запланированы и досконально просчитаны, — они получат достойное развитие. А вот только что пришедшие на ум идеи с ходу реализовывать не стоит, поскольку, можно допустить ошибку, которую будет трудно исправить. Впрочем, об этих проектах не следует забывать. Многие из них, со временем, окажутся очень ценными и, непременно, воплотятся.

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В день новолуния стоит задать себе вопрос – что мне нужно, чтобы жить, развиваться и двигаться вперед. Соединение Солнца и Луны, как архетипы мужского и женского начала, дают жизнь, наполнение силой и энергией.

Текущая неделя – это первая четверть лунных фаз (растущая Луна). В это время энергии текут из внутренней среды во внешнюю. Увеличивается активность людей, а окружающая среда становится более податливой для воздействия. В эти дни приветствуется максимальная деловая активность. Сейчас созидательная деятельность человека совпадает с естественными ритмами природы.

Гороскоп для Овнов

Овны ощутят необыкновенную энергию. Вы склонны вмешиваться в любые рискованные ситуации, совершать необдуманные поступки, принимать поспешные решения, порой, превышая свои возможности или полномочия. Если правильно воспользоваться энергией этого периода, можно вырваться из сложных жизненных обстоятельств. В это время вы активны, подвижны и легки на подъем. Если вам не хватало решимости что-либо осуществить, используйте этот период. Однако стоит избегать крайностей, ведь это может привести к сильному внутреннему перенапряжению, в результате — проблемы со здоровьем.

Гороскоп для Тельцов

Повышается ваша творческая активность, контактность, способность воспринимать и анализировать информацию. Появляются возможности в полной мере использовать свои талант и знания, чтобы получить материальную выгоду. Благополучный период для деловых переговоров, подписания соглашений или же для творчества во всех сферах ваших интересов. Вам удастся эффектно выразить свои идеи, ввести на работе некоторые новшества и усовершенствования, оптимальным образом организовать рабочий процесс. Работа с документами, даже если и доставит хлопоты, в результате, завершится удачно.

Гороскоп для Близнецов

В контактах и связях становитесь очень активными и энергичными. Хорошо проявляете себя в профессии, появляется творческая активность, уверенность в себе. Число общественных связей возрастает. С начальством и влиятельными лицами вы легко найдете общий язык, сможете высказать свои соображения. Если вы долго занимались, каким либо проектом, то возможен финансовый успех. В течение недели общение с детьми или романтическим партнером доставит чувственное и интеллектуальное удовольствие. Хороший период для демонстрации своих умственных способностей.

Гороскоп для Раков

Происходящие в этот период перемены не зависят от вашей воли или желания, вполне возможны финансовые затруднения, особенно касающиеся совместных ресурсов, алиментов, наследства или долгов. Обстоятельства этого дня могут привести к необходимости отказаться от устаревших, бесперспективных деловых отношений и тенденций. Новолуние 20 июля многим представителям знака Рака принесет эмоциональную усталость, неуверенность, но вторая половина недели будет благоприятна, все возникшие неприятности – быстропроходящее, серьезных неприятностей не принесут.

Гороскоп для Львов

Положительные импульсы во всех отношениях. Возрастает творческий подъем, оптимизм и жизнедеятельность, что существенно поможет в решении дел в этот период. Неделя благоприятна для начала новых дел, осуществления творческих проектов, открытия предприятий, а также для достижения более высокого общественного положения. Подходящее время для романтических встреч, развлечений и светских мероприятий. В жизни происходят важные перемены, и если удастся их проанализировать, можно сделать хороший старт на весь последующий год.

Гороскоп для Дев

Появляется склонность к кардинальным преобразованиям, изменениям в доме, которые при разумном подходе, могут оказаться весьма конструктивными. Смены настроения и нервозность негативно влияют на новые взаимоотношения — они могут внезапно закончиться, так и не начавшись. Может назреть необходимость перемены места жительства или ремонта. Любая работа, требующая активности и применения физической силы или использования различных инструментов, окажется успешной. Это хорошая возможность, чтобы сбросить напряжение, которое накопилось, а для этого подойдет спорт или активный отдых.

Гороскоп для Весов

Возрастет стремление к лидерству, активность в профессиональных и политических делах. Завышенные требования к партнерам и необоснованная ревность, могут стать поводом для конфликтов и даже расставания. Из-за рискованных решений с отрицательными результатами можно дойти до потери доверия у окружающих, следствием чего может стать потеря работы. Внутреннее беспокойство приводит к ошибочным действиям, следствием которых могут стать финансовые потери. Решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, но при разумном подходе, этого можно избежать.

Гороскоп для Скорпионов

Существующие проекты, дела, начатые ранее, в этот период идут успешно, поскольку усиливаются лидерские способности и появляется жажда действий. Успешна умственная работа. Вы легко схватываете идеи, предложения что-либо сделать или организовать. Отношения с коллегами и начальством хорошие, все хотят нравиться друг другу – так что грех не воспользоваться подходящим моментом для обращения к начальству с просьбами и предложениями. Благоприятное время для занятий с детьми, похвала и поощрение помогают активизировать желание заниматься творчеством, развиваться, читать, изучать.

Гороскоп для Стрельцов

В целом, неделя благоприятная. Вы становитесь активны, более оптимистично смотрите в будущее. Присутствуют некоторые разногласия во мнениях и интересах, но выяснение отношений окажется конструктивным для брака и полезным для обеих сторон. То же можно сказать и для романтических, любовных отношений. Неделя продуктивной интеллектуальной деятельности и удачного решения многих задач. Успешно внедряются практические, рациональные идеи. Удачно складываются короткие деловые поездки, покупки офисной и бытовой техники.

Гороскоп для Козерогов

Реорганизация рабочей обстановки повысит производительность труда в дальнейшем. Подходящая неделя для конструктивного обсуждения текущих дел и задач. Хороший период для приглашения в гости нужных людей. Приятное общение с друзьями, коллегами, единомышленниками, сделают эту неделю очень позитивной. Многие получат приятные известия, долгожданную почту. Возможны неожиданная выгода и финансовые поступления. Сдерживайте себя в эмоциях и выражениях, иначе нервозность спровоцирует обострение хронических заболеваний желудка.

Гороскоп для Водолеев

Ваша активность возрастает, и это привлекает к вам партнеров противоположного пола. Хороший период для объяснений, помолвки, бракосочетания, но только для людей, уверенных в своих чувствах. Удачное время для решения многих домашних проблем, особенно касающихся безопасности и оформления жилища. Отличный период для налаживания отношений в семье. Могут возникать противоречия и споры в отношениях с женским персоналом и партнерами-женщинами, но при этом, складывается удачная обстановка для решения конфликтных вопросов.

Гороскоп для Рыб

Период благоприятен для романтики и активного отдыха. Главное, не увлекаться процессом и не уклоняться от профессиональных обязанностей. В этот период существует большая вероятность обмана, особенно со стороны женщин. Будьте бдительны — пустые траты станут причиной финансовых затруднений в дальнейшем. Не верьте сплетням и не ввязывайтесь в интриги. Направьте всю свою энергию на качественные преобразования деловых и партнерских отношений, для переоборудования производства или офиса.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.