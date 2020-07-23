Погода на выходные в Украине – 25 и 26 июля 2020

В субботу, 25 июля, дожди и грозы прогнозируют на западе и севере Украины, на остальной территории страны — без осадков.

Самая высокая температура ожидается на юге до + 32°. В восточных областях немного прохладнее — до +28°.

В центре и на севере Украины до +27°. Из-за дождей в западных регионах будет на несколько градусов меньше от +21° до +25°.

В Киеве также пройдут грозы, температура воздуха днем достигнет +28°.

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В воскресенье, 26 июля, грозы накроют большую территорию Украины и распространятся на северные регионы до Сум.

На юге и востоке температура воздуха повысится до +33°.

В центральных областях — от +26° до +30°.

На севере и западе средняя температура составит +23°.

В столице будет дождь второй день подряд.

В Укргидрометцентре говорят, что лето в Украине продлится до конца сентября.

В целом погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно.

Вероятность того, что зима будет очень морозной, составляет менее 10%.