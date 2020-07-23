Несколько простых советов, как начать медитировать: как выбрать время и место, как правильно настроиться – смотрите в материале Фактов ICTV.

Что может дать медитация?

Медитация – это восточная духовная практика, которая направлена на управление своим сознанием. Она состоит из нескольких стадий, в процессе которых человек познает себя и очищается от разрушительных и опасных мыслей, эмоций, поведения.

Во время медитации чередуются концентрация и расслабление, и это помогает успокоиться, привести мысли в порядок и освободиться от тревог и страхов. Такая практика доступна каждому, однако важно понимать, что регулярные занятия способствуют сложной трансформации психики. Происходят изменения базовых элементов сознания и организации личности, которые кардинально влияют на жизнь, ваше отношение к себе и людям.

Говоря простыми словами, медитация – это целая философия, образ жизни и особая форма познания мироздания через управление своим сознанием. А цель ее – это здоровое тело и здоровый ум, спокойствие, гармония, уравновешенность и счастье. Люди, которые регулярно практикуют медитацию, укрепляют волю и характер, повышают концентрацию, память и интеллект.

Читайте: Энистон, Стинг и Кидман: топ-7 звезд, которые практикуют йогу

Перед тем, как начать заниматься медитацией, достаточно понять: где и когда это лучше делать, как использовать тело для медитативной практики, что именно делать и как оценить свой прогресс.

Время для медитации

Для медитации подходит любое время, но лучше выбирать самые спокойные часы. Если вы живете в большом городе, работаете по офисному графику, можно выделить время для медитативной практики утром, например, между приемом душа и завтраком, или вечером перед сном.

Если вы молодая мама в декрете, то предпочтительнее выбирать время, пока малыш спит или за ним смотрят ваши близкие. Если же вы свободный фрилансер, который сам планирует свой день, выбирайте ваше любимое время суток, когда можете остаться наедине с собой.

Важно, чтобы медитативные практики проходили каждый день – только так вы сможете добиться прогресса и улучшить свою жизнь. Составьте свое расписание так, чтобы там ежедневно оставался примерно час свободного времени.

Место для медитации

В идеале место для медитации должно быть тихим, чистым, проветриваемым, одним словом – комфортным. Но на практике часто не получается найти идеальное помещение. Всегда есть риск, что вам помешают домашние питомцы, соседи, насекомые (если вы медитируете на природе).

Приходится подстраиваться под условия и медитировать в жару, или укрывшись пледом в непогоду, когда за стенкой соседи смотрят телевизор, а под окнами дети бросают мяч. Медитация состоит в умении абстрагироваться от внешних раздражителей. Со временем вы научитесь не обращать внимание на отвлекающие шумы не только во время занятий, но и в обычной жизни.

Поза для медитации

Для новичков лучше всего подходит статическая медитация, когда человек сидит в какой-то определенной позе. Идеально, если это будет поза лотоса, но если вам тяжело, выберите другое положение тела. Отлично подходит поза полулотоса и японская поза для сидения на полу, когда пятки прижаты к ягодицам. Самый простой вариант медитации – сидя на стуле.

Первое правило: важно, чтобы в выбранной для медитации позе вам было несложно держать спину прямо. Нужно расслабить и выпрямить шею, и немного опустить подбородок.

Второе правило: нужно найти баланс между расслаблением и тонусом, при котором тело останется неподвижным. Это не так легко, как кажется, потому что мы не привыкли сидеть совсем без движения, но со временем вы научитесь бороться с телесными импульсами.

Как долго медитировать?

Новичкам можно начинать медитировать по 20 минут в день. Через несколько месяцев это время можно постепенно увеличить до 1 часа или даже больше. Если вначале не получится концентрироваться 20 минут, начните с 7–10 минут. Здесь нет правильного рецепта.

Концентрироваться лучше на одном очень простом объекте – так вам проще будет перевести сознание. Это может быть книга, точка на стене, пламя свечи. Огонь особенно хорош для людей, у которых есть проблемы с концентрацией.

Уроки медитации

Начинающим будут полезны онлайн-уроки медитации с профессиональным наставником. Вы сразу поймете, что и как нужно делать, сможете задать инструктору вопросы и получить персональные рекомендации. Можно также найти готовые уроки на YouTube с приятным музыкальным и голосовым сопровождением.

Медитация тесно связана с еще одной исцеляющей духовной и физической практикой – йогой. Направление йога-нидра вызывает глубокое медитативное состояние. Факты ICTV выбрали топ-5 поз для новичков, которые помогут оставаться в хорошей физической форме и обрести душевное спокойствие.