Отдых в Албании 2020: курорты, цены и карантин

Отдых в Албании стал особенно актуальным для украинцев из-за пандемии коронавируса. Балканская страна одна из первых летом открыла свои границы для наших граждан.

Въезд в страну не ограничен, по возвращении украинцам не придется проходить обсервацию или сдавать ПЦР-тест на Covid-19.

Коронавирус в Албании

В стране последние дни растет количество активных больных на 100 тыс. населения. Всего в Албании зафиксировали 4 466 случаев Covid-19, 1 820 людей болеют до сих пор.

В стране строго придерживаются карантинных мероприятий разве что в аэропорту. В курортных местах кое-где лишь можно встретить продавцов в медицинских масках.

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Курорты Албании

Дуррес

Город Дуррес расположился на Адриатическом море. Он находится всего в 30 минутах езды от аэропорта. Этот курортный город имеет хорошую инфраструктуру: рестораны, парки, экскурсии, а также множество достопримечательностей.

Также Дуррес славится своими широкими песчаными пляжами. Однако стоит учитывать тот факт, что этот город является главным морским портом для Албании, поэтому это сказывается на качестве морской воды.

Средние цены для отдыха там в трехзвездочном отеле на двоих на шесть ночей – €630-770. Если захотите поселиться в отеле с четырьмя звездами, то €720-900. За пятизвездочный отель придется выложить €800-1 450.

Ксамил

Ксамил или Албанские Мальдивы пожалуй самый известный курорт страны, который популярен из-за голубого цвета моря и сказочных пляжей.

Город больше подходит для семейного отдыха, как таковых развлечений тут нет. Однако отсюда есть возможность посетить другие остова.

Стоимость отдыха тут на шесть ночей на двоих стартует от €720.

Саранда

Курортный городок Саранда расположился на берегу Ионического моря. Принято считать его самым развитым туристическим местом Албании. Море тут чистое, но пляжи каменистые.

Стоимость отдыха в Саранде на шесть ночей на двоих стартует от €740.

Цены на перелет в Албанию

Цены на перелет в среднем 4 тыс. грн и выше, однако можно найти и варианты за 3,5 тыс. грн.

Отели Албании

Aler Luxury Resort Durres

Отель прекрасно подойдет для наших граждан, потому что персонал владеет украинским. Там есть свой песчаный пляж.

Дуррес Dolce Vita

Уютный отель, окруженный пальмами и цветами. Там есть два ресторана и детская площадка.

Aler Hotel Durres

Расположен на первой береговой линии Адриатического моря. Особенностью отеля является изысканный ресторан, который известен безупречным приготовлением свежих морепродуктов. Персонал знает украинский.

Aler Holiday inn Saranda

Один из самых престижных отелей курорта Саранды, который имеет превосходное обслуживание и невероятный вид на море. Отель больше подходит для семейного отдыха. Персонал говорит на украинском языке.

Посольство Украины в Албании

Важно понимать, что функции консульства Украины в Албании выполняет Консульский отдел посольства Украины в Греческой Республике:

Телефоны: 210-685-61-71-2;

Горячая линия: +30 69327656 06

Эл. почта: cons_gr@mfa.gov.ua

Исключительно, когда жизни гражданина угрожает опасность или в случае гибели необходимо звонить: (+3069) 3276 5606.

Также в Министерстве иностранных дел Украины советуют зарегистрироваться на ресурсе Друг.

Обсервация после отдыха в Албании

15 июля Кабмин отменил обязательную 14-дневную самоизоляцию для туристов, которые отдыхали в Египте или Албании.

Кроме того, отдыхающим после возвращения из отпуска не нужно будет делать тест на коронавирус.