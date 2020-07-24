Поздравления с Днем ангела Елены в СМС и открытки

24 июля именины отмечают женщины с именем Елена.

Имя Елена происходит с древнегреческого “Хелене” и означает солнечная, солнечный свет.

Святые с именем Елена в 2020 году почитаются 9 раз. 24 июля верующие чтят память святой равноапостольной княгини Ольги (в Святом Крещении Елена), которая первой приняла христианство на Руси.

Она считается покровительницей матерей сыновей и вдов.

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Не забудьте поздравить родных и близких с днем ​​ангела Елены.

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С днем рождения, Елена!

Вы сегодня совершенны.

Я вам искренне желаю,

Пусть вас любят, понимают

И коллеги, и друзья,

И любимая семья.

Желаю счастья вам, удачи,

И мужчину рядом, а не мачо.

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С днем Ангела, Лена!

Пусть он помогает, От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

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С днем ангела тебя поздравлю я, Елена,

Пусть будет жизнь счастливой, необыкновенной.

Ангел пусть тебя бережет от бед,

За тобой по жизни пусть летит он вслед.

Крыльями укроет от гроз и от ненастья,

Щедрою судьба будет пусть на счастье.

В Украине и мире, кроме государственных и церковных праздников, существует множество неофициальных дат, которые посвящены, как профессиям, так и отдельным явлениям.

Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.