Поздравления с Днем ангела Елены в СМС и открытки

24 июля именины отмечают женщины с именем Елена.
Имя Елена происходит с древнегреческого “Хелене” и означает солнечная, солнечный свет.
Святые с именем Елена в 2020 году почитаются 9 раз. 24 июля верующие чтят память святой равноапостольной княгини Ольги (в Святом Крещении Елена), которая первой приняла христианство на Руси.
Она считается покровительницей матерей сыновей и вдов.
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Не забудьте поздравить родных и близких с днем ангела Елены.
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С днем рождения, Елена!
Вы сегодня совершенны.
Я вам искренне желаю,
Пусть вас любят, понимают
И коллеги, и друзья,
И любимая семья.
Желаю счастья вам, удачи,
И мужчину рядом, а не мачо.
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С днем Ангела, Лена!
Пусть он помогает, От бед и невзгод бережет и спасает!
Все неприятности предотвратит
И за здоровьем твоим зорко следит!
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С днем ангела тебя поздравлю я, Елена,
Пусть будет жизнь счастливой, необыкновенной.
Ангел пусть тебя бережет от бед,
За тобой по жизни пусть летит он вслед.
Крыльями укроет от гроз и от ненастья,
Щедрою судьба будет пусть на счастье.
В Украине и мире, кроме государственных и церковных праздников, существует множество неофициальных дат, которые посвящены, как профессиям, так и отдельным явлениям.
Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.