День ангела Елены — поздравления в открытках

День ангела Елены празднуют 3 июня.
С древнегреческого языка это имя переводится, как солнечная и солнечный свет. Также оно означает факел, огонь.
Имя Елена происходит от имени бога Солнца Гелиоса.
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День ангела Елены приходится на 10 дней в году. Считается, что нужно праздновать в тот день, который ближе к дате дня рождения.
24 июля православная церковь чтит память о княгине Ольге (в Святом Крещении Елена).
Ольга была крещена в Византии, а также она проповедовала христианскую веру на Руси
24 июля — это день смерти Ольги.
Факты ICTV подготовили открытки для поздравления с Днем ангела Елены.
В церковном календаре на июль 2020 два великих православных праздника – Рождество Иоанна Предтечи (7 июля), именуемый в народе Ивана Купала, и День святых апостолов Петра и Павла (12 июля).
Если вы хотите ознакомиться с другими церковными праздниками в июле, то Факты ICTV составили свой календарь.