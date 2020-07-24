Гороскоп на 25 июля 2020 для всех знаков зодиака предлагает всем отдохнуть, Раков просит не играть в лотереи, а Водолеев считает очень, очень плохими жонглерами.

Овен

Девятка пентаклей

Овны, эта суббота – для вас. В ней все будет хорошо, она вам награда за прекрасно и честно проработанную неделю. Сегодня просто отдохните и наслаждайтесь тем, какой вы молодец, и как прекрасно, что есть такие выходные.

Телец

Перевернутые Влюбленные

Подвешенный, непонятный день у Тельцов сегодня по гороскопу на 25 июля. Никак не получается взяться за что-то одно, а если уж взяться, то ничто не приносит полноценной радости. Это потому, что вы не уверены до конца, чего хотите на самом деле. Посвятите день тому, чтобы разобраться.

Близнецы

Перевернутая Шестерка мечей

Знаете вот эти момент, когда невозможно уснуть, потому что вспоминаешь какой-то давний пустяковый случай и думаешь, прав тогда был или нет? Вот у вас сегодня весь день такой. Неразрешенные до конца ситуации выпрыгивают из прошлого. Разорвать эту невеселую карусель уныния довольно легко. Если поймете, что были неправы – просто извинитесь. Все.

Рак

Перевернутая Верховная Жрица

Главное – не играйте сегодня в лотереи, даже беспроигрышные. У всех Раков сегодня день перезарядки интуиции, потому ничего не додумывайте. Пользуйтесь только логикой и вместо внутреннего голоса слушайте только голос разума. Или хотя бы чьи-то советы. Иначе легко ошибиться серьезно и неприятно.

Лев

Перевернутая Девятка посохов

Каждый раз, когда вас будет тянуть с кем-то о чем поспорить, вспомните гороскоп на 25 июля по картам таро и подумайте, надо ли оно вам. Споры сегодня могут перерастать ссоры, ссоры – в кровавую вражду. Если не готовы к клановой вражде на семь поколений, может, раз в жизни удержите мнение при себе.

Дева

Перевернутый Рыцарь чаш

Когда думаете, чем заняться в субботу, постарайтесь быть чуть более реалистичными. Примите, что, возможно, вы не успеете и стать мастером карате, и заработать первый миллион, и совершить кругосветку, и пересмотреть топ-100 фильмов на imdb. Возможно, оно и не надо, а надо просто провести день на диване, поигрывая в мортал комбат. Почему бы и нет.

Весы

Перевернутая Четверка чаш

Закончилась рабочая неделя, и теперь вы вдруг готовы действовать, или даже ДЕЙСТВОВАТЬ. Ну что ж, вперед. Не сдерживайте себя тем, что выходной и не стоит ничего делать. Хотите – делайте. Все новое, что вы начнете сегодня, принесет вам радость и проложит путь в завтра.

Скорпион

Перевернутое Солнце

Если что-то сегодня и омрачит вам день, то завышенные ожидания. Все будет и получится, но на полтона ниже, хуже, медленнее, чем хотелось бы. Скорректировать реальность не получится, потому подумайте о том, чтобы умерить ожидания хоть немножко. Только они и отравляют субботу.

Стрелец

Перевернутая Королева мечей

Не придумывайте за других, не решайте, что они думают, чего хотят, что бы сделали на самом деле. Мысли ваши сегодня склонны закручиваться в змеиные клубки и имеют мало отношения к реальности. Если сомневаетесь – просто спросите. И поверьте тому ответу, который услышите.

Козерог

Перевернутая Восьмерка пентаклей

Неделя была такая тяжелая, что уже суббота, а вы все еще чувствуете себя выжатым. Рутина утомляет, а то, что послезавтра она начнется снова, пугает и портит выходные. Попробуйте в эту субботу прислушаться к гороскопу на 25 июля 2020 для всех знаков зодиака и начать чему-то учиться. Новый опыт, выше квалификация – и рутину можно будет оставить позади, потому что новые работы и должности будут открыты.

Водолей

Перевернутая Двойка пентаклей

В выходные постоянно будет лезть работа, во время с семьей – друзья (и наоборот), в хорошее время в реальности – уведомления из смартфона. Очень сложно уделять одинаковое время всему. Все эти мячики вам в воздухе не удержать. А вы и не держите. Решите, что вам важнее и интереснее. А все остальное спокойно подождет до завтра.

Рыбы

Императрица

Хороший день для творческих Рыб – сегодня очень хорошо творить. Музыка сочиняется, тексты пишутся сами, коды – Билл Гейтс рыдал бы от этих красивых строк. Все остальные к фонтану творческой энергии тоже прильнут и будут печь красивые пироги, зачинать красивых детей и даже сериалы буду смотреть очень высокохудожественно.

Гороскоп на июль

Согласно подробному гороскопу на июль 2020, который для Фактов ICTV составила украинский астролог Марина Скади, больше всего фортуны месяц принесет Близнецам, Девам, Скорпионам и Рыбам.

Источник: А как вам такой расклад