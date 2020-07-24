Гороскоп на неделю, с 27 июля до 2 августа 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 27 июля до 2 августа 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Вся неделя — это вторая четверть лунных фаз. Люди находятся на пике активности. Дополнительных стимулов человеку не нужно, чтобы не сбиться с уже намеченного пути. Некоторое напряжение, обусловленное квадратурами Венеры и Нептуна, а также Марса и Меркурия, на фоне гармоничного аспекта Юпитер – Нептун, серьезных негативных последствий не принесет.

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В течение этой недели процессы достигают максимального развития. Если вы затеяли что-то на прошлой неделе, то осилите большую часть работы.

Гороскоп для Овнов

Энергичность и жизнерадостность будут способствовать преодолению всех препятствий. Динамично будут использоваться все предоставленные возможности, любая инициатива в этот период будет благоприятной для начала предпринимательской деятельности, которую необходимо выполнить в короткий срок. В этот период возрастает тенденция к заключению более тесных партнерских отношений с представителями противоположного пола. Возрастает ваш авторитет на производстве, вы сможете утвердить себя среди младших сотрудников, заслужить похвалу и поддержку начальства, активно воздействовать на мнение компаньонов по бизнесу.

Гороскоп для Тельцов

Появляется возможность выйти за рамки, преодолеть любые ограничения и своим поведением с шармом очаровать окружающих. Любой флирт имеет шанс на успех, и в целом, в это создается благоприятный климат для жизнерадостности и удовлетворения. Вы способны сгладить многие острые углы, используя свой творческий потенциал в решении деловых вопросов, в контактах и общественной деятельности. Период благоприятен для сотрудничества, взаимодействия, переговоров и выступлений. Появляются новые идеи и интересы, возможен благоприятный поворот в общении с коллегами и партнерами, деловые отношения могут стать романтическими.

Гороскоп для Близнецов

Эмоции сильнее разума в этот период, информация воспринимается подсознанием. Очень чувствительны к словам и поведению окружающих. Думаете только о семье и доме. На многое склонны закрывать глаза, что может привести к предвзятости и неделовому подходу в отношениях с коллегами. Сложно выделить из потока мыслей главное и неглавное, поэтому порой возникают проблемы с выражением своего мнения. Вас может одолевать сонливость, плохое настроение, упадок физических сил, отсутствие бодрости и состояние неуверенности в своих силах. Если есть возможность, лучше устроить себе небольшой отдых.

Гороскоп для Раков

Не реагируйте на внешние раздражители, иначе нервозная атмосфера будет мешать конструктивному деловому общению и решению важных проблем. Женщины могут принести дополнительные проблемы. Лучше все же воздержаться от операций с недвижимостью, ремонта помещения, от вложения денег, а также от принятия важных решений. Что касается семейных и романтических отношений, то здесь вероятны сюрпризы. Это период проверки ваших любовных или супружеских отношений. Дети доставят дополнительные хлопоты, вскрываются пробелы в их воспитании.

Гороскоп для Львов

Некоторое несоответствие желаемого и действительного, конечно, может испортить настроение, но не общий благоприятный фон. Период больше подходит для отдыха и развлечений, чем для деловой активности. Однако возрастает творческий подъем, оптимизм и жизнедеятельность, что существенно поможет во время решения дел в этот период. Благоприятное время для начала новых дел, реализации творческих проектов, открытия предприятий, а также для достижения более высокого общественного положения. Негативными сторонами этого периода является повышенные амбиции и эгоизм. В жизни происходят важные перемены.

Гороскоп для Дев

Этот период наиболее благополучный для деловых переговоров, подписания соглашений или же для творчества во всех сферах ваших интересов. Вам удастся эффектно выразить ваши идеи, ввести на работе некоторые новшества и усовершенствования, оптимальным образом организовать применение интеллектуального потенциала ваших сотрудников. Продуктивен обмен мнениями, проведение брифингов и конференций. Хороший период для начала служебных и творческих командировок, заключения сделок, подписания контрактов и других важных бумаг. Работа с документами, получение различных разрешений, возможно, доставит хлопоты, но завершится удачно.

Гороскоп для Весов

Творческая активность способствует разработке новых идей, а ваш талант и полученные знания в своей профессиональной деятельности высоко оценивается окружающими. Многие люди почувствуют вдохновение, повышение интуиции, что позволяет хорошо понимать интересы окружающих, а это поможет решить многие текущие проблемы. У многих людей усиливаются психические, подсознательные процессы. Улучшается состояние тех, кто имеет психические расстройства. Хороший период для решения вопросов налогообложения, алиментов и наследства, а также совместных ресурсов и распределения доходов.

Гороскоп для Скорпионов

Неделя благоприятна для наведения порядка в офисе, изменения его внешнего вида, а также стиля и методов работы и отношений с сотрудниками. Хорошее время для морских прогулок, водных процедур, а также для налаживания гармонии в семье и с любимым человеком. Подходящий период для заключения сделок по недвижимости и в сфере услуг. Удается установить контакты с иностранцами, договориться со спонсорами, влиятельными лицами. Благоприятны дальние командировки. Возможно получение прибыльных, перспективных предложений, особенно из-за рубежа. Благоприятный период в финансовом отношении, в решении имущественных проблем.

Гороскоп для Стрельцов

Неделя подходит для оздоровления, очищения организма. Отлично, если займетесь спортом. Возможно знакомство с духовным учителем, а также путешествия и познание других культур. В вопросах карьеры и финансов легче решать проблемы и убирать препятствия на пути к цели. Успех придет к честным людям, соблюдающим принципы справедливости и субординацию, уважающим оппонентов. Благоприятный период для политиков, общественных деятелей, юристов, нотариусов, дипломатов, педагогов, руководителей детских центров, спортсменов, артистов.

Гороскоп для Козерогов

Не стоит быть чрезмерно откровенными в этот период, иначе в будущем это негативно скажется на репутации. Удачное время для вложения денег в международные проекты. Отношения, начавшиеся в это время, могут оказаться полезными и принести карьерные достижения, продвижение в обществе и укрепление социального статуса. Знаковые знакомства происходят в поездках заграницу с представителями иностранной культуры. Хороший период для налаживания отношений с детьми – им важно почувствовать свой авторитет. Благоприятный период для того, чтобы начинать и продолжать решение юридических вопросов.

Гороскоп для Водолеев

Вы склонны к прямоте и честности, которая может даже стать источником конфликтов. Для успешного ведения дел важны контакты с духовно развитыми людьми. Период благоприятен для решения вопросов строительства, техники, сферы услуг, недвижимости. Есть все возможности наладить семейные отношения, главное, не обманывать партнера и не хитрить. Появится решимость высказать свои претензии и интересы. Выяснение отношений окажется конструктивным для брака, деловых и партнерских связей. Хороший период для активного семейного отдыха, участия в спортивных мероприятиях. Энергию можно с пользой применить для обустройства вашего жилища, работы на дачном участке.

Гороскоп для Рыб

Люди с тонкой душевной организацией становятся чересчур впечатлительными и склонными витать в облаках. Возникает путаница в семейных делах, отношениях с женщинами. В этот период важно спокойно и обстоятельно мыслить, решать практические вопросы, заниматься рабочими обязанностями. При существующей напряженной обстановке в коллективе, могут назревать интриги и коллективные заговоры, но проявятся они не скоро. Руководство не отличается лояльностью – не стоит подходить с просьбами о повышении зарплаты, просить подписать отпускной лист. Лучше придерживаться консервативного подхода в работе и делах.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.