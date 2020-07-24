Куда пойти с ребенком в Киеве на выходные: афиша мероприятий

Вопрос куда пойти с ребенком в Киеве волнует десятки семей, ведь второй месяц лета почти закончился.

В эти выходные детские развлекательные мероприятия в Киеве будут проходить на популярных локациях на свежем воздухе.

Чтобы дети не скучали дома на летних каникулах, выходные следует проводить интересно и активно.

Факты ICTV подготовили для вас афишу мероприятий, куда пойти с ребенком в Киеве на выходные.

Напоминаем, что карантин в Украине продолжается. Посещая массовые мероприятия с детьми, не забывайте соблюдать безопасную дистанцию, использовать маски и санитайзеры. Будьте здоровы!

Лето на ВДНХ

адрес — Киев, проспект Академика Глушкова, 1;

цена — 150-170 грн (для взрослых), 140-120 грн (для детей).

Программа Лето на ВДНХ 2020 открылась в мае и продлится до сентября.

В течение выходных 25-26 июля детям можно показать Фэнтези-парк под открытым небом Живые драконы и Волшебные деревья, а также зоопарк Animal Park.

Кроме этого, работает прокат самокатов и велосипедов, несколько различных детских развлекательных зон и веревочный Sky Park.

Музей Авиации

адрес — Киев, ул. Медовая, 1;

цена — 100 грн (для взрослых), 80 грн (для детей от 7 лет);

экскурсия — 300 грн.

Государственный музей авиации в Жулянах проводит множество мероприятий и представлений. Подготовленные аниматоры вместе с детьми выполняют различные игровые задания, получая главные знания об авиации.

Детские экскурсии предусматривают знакомство с вертолетами, пассажирскими самолетами и даже военными истребителями.

Детский квест Джуманджи

адрес — Киев, парк Наталка, Оболонь;

цена — 300 грн с ребенка;

предварительная запись — 099244 72 73.

Увлекательный квест Джуманджи дети запомнят надолго, ведь за полтора часа они смогут почувствовать себя настоящими жителями джунглей.

Вместе с профессиональными актерами, которые создадут атмосферу настоящего приключения, участники квеста будут разгадывать множество логических задач, отгадывать секретные коды и искать спрятанные сундуки.

К участию в квесте допускаются дети в возрасте 8-12 лет.

Детские мастер-классы в Царском селе

адрес — Киев, ул. Лаврская, 22;

предварительная запись — 067 434 11 22.

Ресторанный комплекс Царское село подготовил для посетителей настоящие семейные выходные.

Пять мастер-классов за два дня — среди них вы обязательно выберете самый интересный. В программе — занятия по кулинарии, рисованию и даже плетению из соломы.

После занятий детей ждет яркое выступление музыкантов.

Детский квест Антивирус

адрес — Киев, ул. Боровая, парк Партизанской славы;

цена — 250 грн с ребенка;

предварительная запись — 095895 86 87.

Команда аниматоров 25 июля в парке Партизанской славы проведет тематический квест для детей от 8 лет.

Главная цель для участников — узнать, что это за вирус и на что он способен. Во время выполнения логических задач дети будут искать настоящее лекарство от опасного вируса.

Правила прогулок во время карантина

Постановлением Кабмина адаптивный карантин продлен до 31 августа.

Главными правилами прогулок во время карантина в Украине остается обязательное ношение защитных масок в местах скопления людей.

Каждый раз после прогулок необходимо тщательно мыть руки, а на улице можно пользоваться антисептическими салфетками или санитайзерами.

Полтора метра — рекомендованная дистанция, которую необходимо соблюдать в общественных местах.