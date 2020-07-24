В трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 вставили часть поэмы Тараса Шевченко

Отрывок поэмы Тараса Шевченко Катерина вставили в трейлер компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2, который вышел 23 июля.
Ее разработкой занимается студия GSC Game World, которая базируется в Киеве.
Внимательные игроки подметили отраженный отрывок на стекле одной из лаборатории в игре.
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Катерина — поэма Тараса Шевченко (1814-1861), которую он написал в 1839 году. Посвятил ее меценату Василию Жуковскому, который выкупил поэта из крепостничества.
Не слухала Катерина
Ні батька, ні неньки,
Полюбила москалика,
Як знало серденько.
Полюбила молодого,
В садочок ходила,
Поки себе, свою долю
Там занапастила.
Игры серии S.T.A.L.K.E.R. рассказывают о сталкерах — людях, которые идут в радиоактивную Чернобыльскую зону, чтобы найти артефакты, которые исполняют желания.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2
Дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 пока неизвестна. В то же время точно известно игра выйдет на Xbox Series X и ПК.
Декабрь разрабатывают с 2018 года, когда впервые заявили о продолжении серии.
Первая игра S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля вышла в 2006 году. Далее был выпуск еще двух серий — S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо и S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти.