В трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 вставили часть поэмы Тараса Шевченко

Отрывок поэмы Тараса Шевченко Катерина вставили в трейлер компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2, который вышел 23 июля.

Ее разработкой занимается студия GSC Game World, которая базируется в Киеве.

Внимательные игроки подметили отраженный отрывок на стекле одной из лаборатории в игре.

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Катерина — поэма Тараса Шевченко (1814-1861), которую он написал в 1839 году. Посвятил ее меценату Василию Жуковскому, который выкупил поэта из крепостничества.

Не слухала Катерина

Ні батька, ні неньки,

Полюбила москалика,

Як знало серденько.

Полюбила молодого,

В садочок ходила,

Поки себе, свою долю

Там занапастила.

Игры серии S.T.A.L.K.E.R. рассказывают о сталкерах — людях, которые идут в радиоактивную Чернобыльскую зону, чтобы найти артефакты, которые исполняют желания.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2

Дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 пока неизвестна. В то же время точно известно игра выйдет на Xbox Series X и ПК.

Декабрь разрабатывают с 2018 года, когда впервые заявили о продолжении серии.

Первая игра S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля вышла в 2006 году. Далее был выпуск еще двух серий — S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо и S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти.