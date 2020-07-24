Поздравления с Днем ангела Елены сегодня будут очень кстати, поскольку 24 июля отмечается один из праздников этого имени.

Елены отмечают именины девять раз в году, и каждая дата посвящена конкретной персоне. К примеру, 10 июня отмечается праздник в честь преподобной Елены Дивеевской.

В 1832 году она приняла послушание умереть вместо своего тяжело больного брата, который был нужен для строительства Дивеевского монастыря.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Елены в СМС и прозе.

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Поздравляю с духовным праздником – Днем ангела Елены! Желаю быть такой же особенной, молодой и жизнелюбивой. Ты самый добрый и приятный в общении человек из всех, кого я знаю! Будь всегда такой!

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Леночка, твое имя означает избранная, поэтому пусть твоя судьба будет необыкновенной и сказочной. Пусть ангелы оберегают твой жизненный путь. Любви тебе, веры, надежды, счастья и удачи. Со святыми именинами!

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Для самой умной, ласковой и нежной

Желаю я большой любви безбрежной!

Я с Днем ангела Лену поздравляю

И смс стихами посылаю…

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Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

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Елена, пусть ангел тебя охраняет,

По жизни незримо всегда направляет.

Поступки и мысли пусть будут чисты,

Добро наполняет слова и мечты.

Кстати, сегодня православные чтят память равноапостольной Ольги. Какие еще праздники 24 июля, смотрите на сайте Факты ICTV.