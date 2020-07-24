День сотрудников торговли отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2020 году этот день приходится на 26 июля. По традиции в этот день поздравляют всех, кто причастен к торговле и ресторанному бизнесу.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем сотрудников торговли в СМС.
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Быть работником торговли —
Не такой простой удел!
У работника торговли
Очень много важных дел:
Знать все тонкости товара,
Изучить ассортимент.
На вопросы чтобы можно
Было дать ответ в момент.
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Больших оборотов и толпы клиентов,
Удачных закупок, продаж без проблем,
Налогов поменьше, побольше зарплаты,
Ну а покупателей — милых, богатых.
И ассортимента на всех чтоб хватало,
Чтоб все продавалось, а не пропадало.
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Вам, работники торговли,
Наше поздравление,
Крепким будет пусть здоровье,
Отличным настроение!
Пусть торговля процветает,
И растут доходы вверх,
Пусть всегда сопровождают,
Вас удача и успех!
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С Днем работников торговли!
Я хочу вам пожелать
Сил, здоровья и успеха,
Кризиса не замечать.
Чтобы к каждому клиенту
Находили вы подход,
Спрос, превысив предложение,
Укреплял бы ваш доход.
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Всех, кто умеет продавать,
Сейчас я буду поздравлять!
Пускай растут доходы ваши,
А вместе с ними — и продажи!
Пусть все дела идут прекрасно,
Пусть луч удачи светит ясно,
Чтобы легко и без труда
Вы были лучшими всегда!
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В следующий вторник, 28 июля, все верующие будут праздновать День крещения Киевской Руси-Украины.