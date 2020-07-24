О ручной клади стоит позаботиться заранее, ведь она может привести к задержкам во время проверки багажа.
Факты ICTV узнали о новых правилах МАУ и том, какие должны быть габариты ручной клади.
Габариты ручной клади
Размер ручной клади до 7 кг составляет:
- высота — 40 см;
- длинна — 55 см;
- ширина — 20 см.
Ручная кладь до 5 кг должна иметь габариты:
- высота — 30 см;
- длинна — 40 см;
- ширина — 10 см.
В МАУ советуют обращать внимание на то, какие билеты вы покупаете. Обычно тариф Economy Standard включает в себя один-два места для багажа и два места для ручной клади — 7 и 5 кг.
В бизнес-классе можно провозить до 12 кг ручной клади, но с габаритами, как у клади в 7 кг.
У пассажиров есть возможность докупить еще одно место до 5 кг за €15 (около 440 грн).
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Без доплат на борт самолета разрешают брать единицу сезонной одежды и зонтик. Если пассажиру нужна трость, костыли, ходунки, то их разрешат взять с собой.
При перелете с ребенком до двух лет МАУ разрешают брать в самолет ручную кладь до 5 кг, в которой должны находится необходимые для ребенка предметы (питание, одежда, игрушки и т. д.).
Что можно и нельзя брать в ручную кладь
Техника
Во время перелета вам не должны отказать в перевозке смартфона, фотоаппарата, ноутбука, планшета и т.д.
Однако крупногабаритную технику могут попросить сдать в багаж.
Еда
Любую твердую еду можно провозить в самолете без ограничений.
Но воду, сок, йогурт, варенье, масло и мягкие сыры можно везти только в емкостях до 100 мл. Также вы можете наполнить пустую бутылку водой из фонтанчика после досмотра.
Предметы личной гигиены
На борт самолета разрешено проносить влажные салфетки, зубную щетку, расческу, а также гели и аэрозоли в емкостях до 100 мл.
Также можно брать с собой электрическую бритву, одноразовый бритвенный станок, бритву со сменными кассетами.
Первая помощь
На борт самолета разрешено брать необходимые для лечения медикаменты, а также большинство таблеток и капель.
Алкоголь
Как правило, разрешается провозить алкоголь из дьюти-фри больше 100 мл, который находится в запечатанном пакете с чеком.
Музыкальные инструменты
Вам могут разрешить провозить музыкальные инструменты на борту самолета, если они помещаются на багажной полке.
В ручной клади запрещено провозить:
- острые предметы;
- спортивное снаряжение;
- рабочие инструменты;
- оружие;
- средства передвижения на литиево-ионных аккумуляторах;
- легковоспламеняющиеся предметы.
К слову, Факты ICTV также писали о правилах перевозки ручной клади в компании Ryanair.