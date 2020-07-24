Что делать, если скучно: чем занять себя дома

Чем занять себя дома, если скучно, смотрите в материале Фактов ICTV.

1. Испеките вкусняшки

Еда всегда поднимает настроение, но это не значит, что нужно сидеть на диване и объедаться шоколадом. Лучше приготовьте что-то самостоятельно. Например, испеките печенье, кексы или даже торт.

2. Красота спасет мир и ваше время

Этот пункт особенно касается женщин. Осмотрите ваш гардероб и подберите образы, также отсортируйте вещи, которые просто занимают место на ваших полках. Попробуйте сделать макияж или косметические процедуры: маски, пилинги, маникюр или коррекцию бровей.

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3. Мир кино

В мире есть множество крутых фильмов, которые нуждаются в вашем внимании. Всех их не пересмотриш, но когда скучно дома, то можно устроить кинозал с вкусностями и окунуться в кинематографические приключения.

4. Спорт и саморазвитие

Красивое тело — это признак здоровья и молодости. Не важно сколько вам лет, поднимайтесь с дивана и выполняйте упражнения, также крутите обруч для талии или выполняйте кардио.

Но совершенствовать нужно не только тело, но и разум. Займитесь тем, что всегда откладываете на потом, например, начните учить английский или совершенствуйте игру на фортепиано.

5. Чистота везде

Один из вариантов — наведите чистоту дома. Так вы сможете занять свое время и почувствовать комфорт. Лучше убирать с музыкой, это поднимает настроение и активность.

6. Возьмитесь за давно забытый проект

Если вы все еще думаете, что делать если скучно, то возьмитесь за давно забытый проект: сделайте перестановку дома, приобретите новую вещь через интернет, придумайте и распишите желанный дизайн комнаты или нарисуйте его, или просто, наконец, наведите порядок в кладовке.

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7. Соцсети — новая реальность

Возьмите телефон и начните снимать видео, делать нестандартные фото, участвуйте в челлендж. Делитесь эмоциями с друзьями и веселитесь, даже когда вы за несколько километров.

8. Друзья рядом

Устройте вечеринку! Коктейли, музыка, еда и близкие люди, кажется, больше ничего не нужно для счастья. Придумайте различные конкурсы или сыграйте в игры — проверенная схема, будет реально весело.

9. Выходите за границы

Если уж совсем не знаете чем занять себя дома, тогда просто выйдите на улицу. Пойдите на прогулку в парк, в кино или кафе, в торговый центр. Если погода позволяет, то сделайте пикник на улице, выезд на озеро или в лес. И помните, что ваше настроение зависит только от вас и всегда можно придумать чем занять свое время.