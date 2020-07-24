В США мужчина сорвал джекпот в $22 млн и отдал половину из-за клятвы

Житель Америки из штата Висконсин Том Кук, выигравший джекпот в лотерее, поделился своим выигрышем с товарищем из-за обещания.

Мужчина и его друг Джозеф Фини в 1992 году пообещали друг другу, если один из них выиграет в лотерее Powerball, то выигрыш они поделят поровну.

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В июне Том Кук приобрел выигрышный билет и сорвал джекпот в $22 млн на Synergy Coop в Меномонии.

После этого Том сообщил Фини, что он получил счастливый билет и готов поделиться выигрышем.

После получения джекпота американец Том Кук вышел на пенсию. Никто из них не планирует использовать деньги в экстравагантный способ, пока каждый из них планирует больше времени проводить вместе с семьей.

— Мы можем делать то, что нам нравится. Я не мог найти лучшего способа выйти на пенсию, — сообщил Том Кук.

Каждый получил $5,7 млн после уплаты всех налогов. Шансы на выигрыш джекпота Powerball составляют 1 к 292 миллионе.

Выигрыши в лотереи

В Сиднее в Австралии женщина выиграла $50 млн после приобретения первого в жизни лотерейного билета. Австралийка приобрела билет во время отдыха, а о том, что выиграла джекпот узнала через несколько дней после жеребьевки.

Женщина рассказала, что пока не имеет планов на что потратить деньги.