Они тупее, чем думают: Маск о людях, которые не видят угрозы искусственного интеллекта

Маск, который уже давно предупреждает об опасности искусственного интеллекта, усомнился в умственных способностях людей, которые в это не верят.

Маск заявил, что умные люди, которые предполагают, что машина не может быть умнее и обмануть человека, фактически снижают свою защиту перед искусственным интеллектом.

— Это недостаток в их логике. Они просто гораздо тупее, чем думают, — сказал основатель Tesla и SpaceX.

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Предупреждение Маска об искусственном интеллекте

Ранее Маск заявил, что искусственный интеллект может быть даже опаснее, чем ядерная война.

Одно из его беспокойств заключается в том, что ИИ заменит людей-работников.

В то же время бизнесмен также предупреждает, что искусственный разум может решить, что он больше не нуждается в людях.

Источник: Business Insider

Фото: CNET