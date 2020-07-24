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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 24 июля

В пятницу 24 июля православные чтят память равноапостольной Ольги, мученика Киндея Сидского и вспоминают чудо великомученицы Евфимии Всехвальной.

В Вануату в этот день отмечается День детей, а в Эквадоре – день Симона Боливара.

Это 205-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 160 дней.

ЧитайтеКалендарь праздников на июль 2020

Именины 24 июля празднуют: Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга.

Приметы на 24 июля:

  • если в этот день жарко – на следующий день стоит ждать дождей;
  • солнечная погода сулит хороший урожай;
  • много паутины к сильным ветрам;
  • много росы – следующая неделя будет дождливой.

Что нельзя делать 24 июля:

  • брать в долг и тратить много денег;
  • заниматься стиркой и уборкой в доме;
  • выяснять отношения с коллегами;
  • ссориться с близкими.

Каждый день в Украине отмечаются разные церковные праздники. Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также собрано перечень поминальных дней и постов.

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