В пятницу 24 июля православные чтят память равноапостольной Ольги, мученика Киндея Сидского и вспоминают чудо великомученицы Евфимии Всехвальной.

В Вануату в этот день отмечается День детей, а в Эквадоре – день Симона Боливара.

Это 205-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 160 дней.

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Именины 24 июля празднуют: Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга.

Приметы на 24 июля:

если в этот день жарко – на следующий день стоит ждать дождей;

солнечная погода сулит хороший урожай;

много паутины к сильным ветрам;

много росы – следующая неделя будет дождливой.

Что нельзя делать 24 июля:

брать в долг и тратить много денег;

заниматься стиркой и уборкой в доме;

выяснять отношения с коллегами;

ссориться с близкими.

Каждый день в Украине отмечаются разные церковные праздники. Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также собрано перечень поминальных дней и постов.