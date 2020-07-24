В пятницу 24 июля православные чтят память равноапостольной Ольги, мученика Киндея Сидского и вспоминают чудо великомученицы Евфимии Всехвальной.
В Вануату в этот день отмечается День детей, а в Эквадоре – день Симона Боливара.
Это 205-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 160 дней.
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Именины 24 июля празднуют: Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга.
Приметы на 24 июля:
- если в этот день жарко – на следующий день стоит ждать дождей;
- солнечная погода сулит хороший урожай;
- много паутины к сильным ветрам;
- много росы – следующая неделя будет дождливой.
Что нельзя делать 24 июля:
- брать в долг и тратить много денег;
- заниматься стиркой и уборкой в доме;
- выяснять отношения с коллегами;
- ссориться с близкими.
Каждый день в Украине отмечаются разные церковные праздники. Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также собрано перечень поминальных дней и постов.