24 июля — День ангела Елены, поэтому мы собрали лучшие поздравления в СМС.

Елена — древнегреческое имя, означает факел, поэтому женщины с этим именем считаются избранными и светлыми. В греческой мифологии — это прекраснейшая из женщин.

Самые известные Елены за всю историю:

древнегреческая героиня поэм Иллиада и Одиссея Гомера Елена Прекрасная, из-за которой разгорелась Троянская война;

из-за которой разгорелась Троянская война; святая Елена Константинопольская – мать римского императора Константина Великого;

– мать римского императора Константина Великого; правительница Киевской Руси княгиня Ольга, принявшая крещение в 995 году под именем Елена.

24 июля чтят память княгиня Ольга (в Святом Крещении Елена).

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Поздравление с Днем Елены

С днем ангела, Елена!

Всегда будь доброй, милой

И необыкновенной,

И искренне счастливой!

Улыбка пусть сияет,

Как яркий лучик солнца,

Дни радость наполняет,

Как капли глубь колодца!

***

Елена, пусть ангел тебя охраняет,

По жизни незримо всегда направляет.

Поступки и мысли пусть будут чисты,

Добро наполняет слова и мечты.

***

В день ангела Елене

Желаю благодати,

Пусть будни, непременно,

По край заполнит счастье!

Пусть каждый день пришедший

Улыбки щедро дарит,

И будет сумасшедшим

Твой жизненный сценарий!

***

С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,

От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

Ты ему помогай — улыбайся всегда

И от счастья сияй, как в небе звезда!

С надеждой и верой не расставайся

И в том, что он рядом — не сомневайся!

***

Сегодня необычный праздник:

День ангела Елены отмечаем.

И мы спешим тебя поздравить,

Так как души в тебе не чаем.

Здоровья тебе, успеха, везения,

Мира, добра и крепкой любви.

Еще замечательного настроения,

Все лучшее от жизни ты возьми.



24 июля православная церковь чтит память о княгине Ольге, которая была крещена в Византии, а также она проповедовала христианскую веру на Руси.

По этому поводу Факты ICTV также создали поздравления в открытках с Днем ангела Елены.