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День ангела Елены — лучшие поздравления в СМС

24 июля — День ангела Елены, поэтому мы собрали лучшие поздравления в СМС.

Елена — древнегреческое имя, означает факел, поэтому женщины с этим именем считаются избранными и светлыми. В греческой мифологии — это прекраснейшая из женщин.

Самые известные Елены за всю историю:

  • древнегреческая героиня поэм Иллиада и Одиссея Гомера Елена Прекрасная, из-за которой разгорелась Троянская война;
  • святая Елена Константинопольская – мать римского императора Константина Великого;
  • правительница Киевской Руси княгиня Ольга, принявшая крещение в 995 году под именем Елена.

24 июля чтят память княгиня Ольга (в Святом Крещении Елена).

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Поздравление с Днем Елены

С днем ангела, Елена!
Всегда будь доброй, милой
И необыкновенной,
И искренне счастливой!

Улыбка пусть сияет,
Как яркий лучик солнца,
Дни радость наполняет,
Как капли глубь колодца!

***

Елена, пусть ангел тебя охраняет,
По жизни незримо всегда направляет.
Поступки и мысли пусть будут чисты,
Добро наполняет слова и мечты.

***

В день ангела Елене
Желаю благодати,
Пусть будни, непременно,
По край заполнит счастье!

Пусть каждый день пришедший
Улыбки щедро дарит,
И будет сумасшедшим
Твой жизненный сценарий!

***

С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,
От бед и невзгод бережет и спасает!
Все неприятности предотвратит
И за здоровьем твоим зорко следит!

Ты ему помогай — улыбайся всегда
И от счастья сияй, как в небе звезда!
С надеждой и верой не расставайся
И в том, что он рядом — не сомневайся!

***

Сегодня необычный праздник:
День ангела Елены отмечаем.
И мы спешим тебя поздравить,
Так как души в тебе не чаем.

Здоровья тебе, успеха, везения,
Мира, добра и крепкой любви.
Еще замечательного настроения,
Все лучшее от жизни ты возьми.

24 июля православная церковь чтит память о княгине Ольге, которая была крещена в Византии, а также она проповедовала христианскую веру на Руси.

По этому поводу Факты ICTV также создали поздравления в открытках с Днем ангела Елены.

Фото: Pixabay

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