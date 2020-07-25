До конца суток 25 июня в Киевской области ожидают грозы, местами град и шквалы до 15-20 м/с.

Синоптики также предупреждают о грозах в Киеве.

На западе страны объявлен I уровень опасности из-за грозы.

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Из-за ливней в Закарпатской области возможно повышение уровней воды на 0,3-0,8 м с подтоплениями, образование локальных селевых потоков.

Синоптики говорят, что лето в Украине продлится до конца сентября.

В то же время погода осенью 2020 и зимой 2021, по их прогнозам, будет теплее, чем обычно.

Они связывают это со сменой климата. Южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому или греческому климату.

То есть заметно повышается температура, уменьшается эффективность осадков за счет их испарения, что приводит к засушливости климата в этих районах.