Отдых в Турции 2020: жилье, цены и карантин

Отдых в Турции в 2020 году — один из лучших вариантов. Из-за пандемии коронавируса, многие до сих пор не готовы принимать туристов. Но Турция с 1 июля решила иначе и начала принимать украинцев.

Факты ICTV собрали всю информацию об этой уникальной стране.

Карантин в Турции

Сейчас в Турции зафиксировано 210 тыс. случаев коронавируса. Умерло 5,3 тыс. человек, излечилось около 190 тыс.

В стране действует масочный режим и ограничения при передвижении между регионами. Также обязательным является соблюдение социальной дистанции.

В помещениях туристы должны быть в масках и соблюдать дистанцию. Блюда на шведском столе оградят защитными экранами и подаваться только официантами.

Правила прилета в Турцию

В Турции из-за пандемии введены особые правила для туристов. В аэропортах действуют медицинские центры, где нужно пройти освидетельствование на наличие симптомов Covid-19. В случае выявления тут же сдать бесплатный ПЦР-тест.

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По возвращении из Турции, обсервация не нужна.

Страхование туристов в Турции

Для въезда в страну нужно стандартное медицинское страхование, которое входит в договор с туроператором. Кроме этого, с 1 июля действует специальное страхование от коронавируса.

Есть три вида страхования:

за €15 (покрывает лечение на €3 тыс.);

(покрывает лечение на тыс.); за €19 (покрывает лечение на €5 тыс.);

(покрывает лечение на тыс.); за €23 (покрывает лечение на €7 тыс.).

Тариф могут включить в страхование от туроператора.

Где отдыхать в Турции

Турция — это старинные города, которые видели древних греков, персов и византийцев. Антиохийский и Аланские горы, плавно переходят в Средиземное море.



























Отдых в Турции 2020: куда полететь, цены и нужна ли обсервация / 7 фотографий

Пляжи в стране в основном из гальки, но бывают песчаные.

Горная Алания подходит для активного отдыха, тогда как Измир предлагает нежиться под солнцем на пляже.

Жемчужиной Турции является город Стамбул, расположенный одновременно в Европе и Азии. Это город котов, древних зданий времен Византийской империи и современный деловой центр страны.

Важной частью турецкой культуры являются базары. Они на каждом шагу, поэтому здесь можно дешево приобрести самые разнообразные вещи — от специй к одежде.

Наиболее известные сувениры — сладости, изделия из кожи, кальяны и различные национальные аксесуары.

Погода в Турции

Летом в Турции стоит жара в районе 33-35 градусов тепла. Через горную местность на курортах, жара легко переносится.

Цены на перелеты

Стоимость билетов на самолет начинается от 5 тыс. грн на прямые рейсы из Киева в курортные города Анталия, Кемер и Самсун.

Дешевле лететь из аэропортов Харькова и Одессы. Цены начинаются от 3,5 тыс. грн на середину июля.

Цена билетов на чартерные перелеты начинается от 4 тыс. грн.

Пакетный тур в Турцию

В страну можно улететь, как самостоятельно, так и пакетным туром через туроператора.

В пакетный тур входит:

бронирование гостиницы;

перелет и трансфер в отель;

страхование;

акционные предложения от туроператора.

Отели Турции

В этом году в отелях Турции начали отказываться от предыдущего формата питания all-inclusive и переходят на форматы комплексного меню.

Кроме этого гостинице перед работой должны получить сертификат здоровья. Без него работать они не смогут.

Пакетные туры в отели имеют одни из самых демократичных цен. Их стоимость начинается от 7 тыс. грн за человека.

Fun&sun Comfort Beach Resort 5*

Отель в центре города Кемер. Рекомендуют для компаний, пар и любителей веселого и энергичного отдыха.

Стоимость: от 28 тыс. грн (за двоих).

Ozkaymak Incekum Hotel

Отель на берегу Средиземного моря в городе Алания. С одной стороны вид на море, а с другой на Аланские горы. Предлагает гостям просторные номера и полное обслуживание.

Стоимость: от 32,5 тыс. грн (за двоих).

Sesin Hotel

Расположенный в 120 м от песчано-галечных пляжей Мармариса. В отеле размещения одиноких мужчин запрещено.

Стоимость: от 35 тыс. грн (за двоих).

Аренда апартаментов

В Турции есть возможность арендовать апартаменты и квартиры в курортных городах.

В Кемере цена за квартиру начинается от 1,5 тыс. грн в сутки, в Мармарисе — 1,6 тыс. грн.

В Стамбуле можно арендовать жилье за ​​1,3 тыс. грн в сутки.

Посольство Украины в Турции

В Турции действует генеральное консульство Украины в столице Анкаре. Контакты: тел: +90 212 662 25 41; е-mail: ukrist@superonline.com, gc_tr@mfa.gov.уа.

Проблемы туристов можно решить в консульстве Украины в Анталии. Контакты: тел: + 90-242-312-33-77, e-mail: gc_tra@mfa.gov.уа.

Третье дипломатическое учреждение — почетное консульство в Измире. Контакты: тел: +90 232 42 12 141, e-mail: info@ukraynaizmir.com

Для туристов в МИД Украины советуют зарегистрироваться на ресурсе Друг. Туда нужно внести данные о себе и контакты. Ресурс будет рассылать все важные сообщения.

В случае проблем звоните на горячую линию МИД Украины: +38-044-238-16-57 или пишите на электронную почту — cons_or@mfa.gov.ua.

Украинцы в Турции могут находиться 90 дней по украинскому паспорту.

Источник: tui.ua, avia.tripmydream, МЗС, Вooking.com

Фото: Dreamstime, tui.ua