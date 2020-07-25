В субботу 25 июля православные верующие отмечают День святого Иакова по григорианскому календарю.

В православной церкви 25 июля почитается память святых мучеников по имени Илария и Прокла, пострадавших за свою веру во II веке. В народе этот день называли плакальщиком, поскольку это был период активного выпадения росы.

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Именины 25 июля отмечают: Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.

Приметы на 25 июля:

Нету росы и тумана — к будущей непогоде и плохому урожаю.

Много грибов в лесу — к похолоданию.

Какая погода в этот день — такую же стоит ждать осенью.

Если день выдавался не по-летнему холодный, то будет суровая зима.

Пожелтевшие листья вершин деревьев — к ранней осени.

Громкое жужжание пчел — к жаре.

Что нельзя делать 25 июля:

заниматься тяжелым трудом, делать ремонт, убирать или шить — можно только готовить пищу;

выяснять отношения с коллегами;

ссориться с близкими.

Каждый день в Украине отмечаются разные церковные праздники. Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также собрано перечень поминальных дней и постов.