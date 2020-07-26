День работников торговли 2020: поздравления в открытках

День работников торговли 2020 приходится на 26 июля.

Праздник имеет плавающую дату и отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.

Дата была учреждена указом президента Леонида Кучмы в 1995 году.

Праздник был создан для того, чтобы поддержать инициативы работников торговли и профсоюзов.

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День работников торговли является профессиональным праздником продавцов, кассиров, а также работников кафе и ресторанов.

Если у вас есть знакомые, которые работают в сфере торговли — обязательно поздравьте их открыткой или СМС.

Факты ICTV собрали лучшие открытки ко Дню работников торговли 2020.

Праздники в Украине

В Украине уществует огромное количество праздников. Они делятся на государственные и неофициальные. Первая категория дарит украинцам дополнительные выходные и отмечается на общенациональном уровне.

Факты ICTV составили полный календарь праздников на 2020 год, который не даст пропустить ни одной важной даты.