PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Погода в Украине 26 июля (КАРТА)

В воскресенье, 26 июля, грозы накроют большую территорию Украины и распространятся на северные регионы до Сум.

На юге и востоке температура воздуха повысится до +33°.

В центральных областях — от +26° до +30°.

На севере и западе средняя температура составит +23°, будет довольно прохладно и пройдут грозы.

В столице будет дождь второй день подряд, температура воздуха будет достигать +27°.

Читайте: Жара немного задержится: прогноз погоды в Украине на лето 2020

Погода в Украине на сегодня - 26 июля 2020

В Укргидрометцентре говорят, что лето в Украине продлится до конца сентября.

В целом погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно.

Вероятность того, что зима будет очень морозной, составляет менее 10%.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка