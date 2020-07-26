Погода в Украине на сегодня - 26 июля 2020

В воскресенье, 26 июля, грозы накроют большую территорию Украины и распространятся на северные регионы до Сум.

На юге и востоке температура воздуха повысится до +33°.

В центральных областях — от +26° до +30°.

На севере и западе средняя температура составит +23°, будет довольно прохладно и пройдут грозы.

В столице будет дождь второй день подряд, температура воздуха будет достигать +27°.

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В Укргидрометцентре говорят, что лето в Украине продлится до конца сентября.

В целом погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно.

Вероятность того, что зима будет очень морозной, составляет менее 10%.