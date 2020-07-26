День работника торговли 2020 приходится на воскресенье, 26 июля. Кстати, в этом году праздник выпадает еще и в Белоруссии.

В Украине праздник отмечают с 1996 года в последнее воскресенье июля. Его ввели в поддержку инициативы работников торговли, а также профессиональных союзов.

До этого работники торговли отмечали свой профессиональный праздник вместе с работниками сферы бытового обслуживания, а также с работниками ЖКХ, а день назывался иначе.

Сегодня же с праздником поздравляют всех, кто работает в сфере торговли и ресторанного бизнеса.

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Ко Дню работника торговли 2020 мы решили собрать 10 интересных фактов, связанных с этой сферой.

Marlboro, Coca-Cola и Budweiser — самые дорогие торговые марки в мире. Бензин — самый популярный оборотный товар, кофе — второй. Жевательная резинка стала первым продуктом, у которого был штрих-код. Компания Wal-Mart — крупнейшая сеть розничной торговли. Джон Рокфеллер — нефтяной магнат, который стал первым миллиардером в мире. Слово тариф происходит от названия небольшого города Тарифы вблизи Гибралтарского пролива. Компания Marlboro придумала именно такую ​​современную упаковку сигарет, с которой нельзя достать сигарету, не вынимая пачку из кармана. Это сделано для того, чтобы рекламировать товар. Вторник — самый продуктивный день для работы. В США есть общество анонимных транжир, которое появилось в 60-х годах. Первый в истории банкомат появился в 1967 году в Лондоне. Но тогда он принимал только бумажные ваучеры, ведь карточек еще не было.

Больше узнать о главных праздничных датах можно в календаре государственных праздников на 2020 год. Например, в августе их насчитывается восемь, самый главный — День независимости Украины.