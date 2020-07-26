Обновление в Telegram: видеосвязь, Люди рядом и статистика

Социальная сеть Telegram презентовала целый ряд новых функций в своем новом обновлении, которое выкатили 26 июля.

Также Telegram тестирует функцию видеозвонков. Однако они пока доступны только на iOS.

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Пользователям необходимо скачать самую актуальную версию Telegram 6.3. Потом нужно 10 раз нажать на значок настроек и открыть debug-меню. Затем выбираем Experimental Feature. Позвонить у вас получится только тем, кто уже активировал эту функцию.

Видеоаватары в Telegram

Появилась возможность загружать в профиль видео вместо статичных фото. Кроме того, запись можно будет отредактировать: яркость, контраст, добавить стикер.

Также главным фото можно назначить любое видео или фото из тех, которые уже у вас есть.

Раздел Люди рядом

Теперь соцсеть будет отображать, на каком расстоянии от вас находится человек. Если вы хотите, что пользователи могли вас легко найти, то нужно зайти в раздел Контакты, Найти людей рядом и нажать Показывать меня здесь.

Однако, если вам не хочется получать сообщения от людей, которых нет в списке контактов, то в разделе Конфиденциальность можно автоматически отключать уведомления и помещать в архив новые чаты с пользователями. Все такие чаты доступны в папке Архив и их можно вернуть в основной список чатов в любой момент.

Предпросмотр

Если в сообщении присутствует изображение или видео, его уменьшенная копия будет видна прямо в уведомлении и списке чатов. Также такие иконки будут отображаться во время поиска в чате.

Статистика групп

Владельцы групп с 500 и более пользователей теперь могут увидеть развернутую статистику активности участников и роста сообщества.

Эмодзи

В Telegram появились новые анимированные эмодзи.

Огромные файлы

С 2014 года Telegram позволяет отправлять любые файлы размером до 1,5 гигабайт.

С сегодняшнего дня максимальный размер каждого файла составляет 2 гигабайта.

Spotify в Украине

С 15 июля популярный стриминговый сервис Spotify доступен в Украине и еще 12 странах Европы.

В этом списке — Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Хорватия, Казахстан, Косово, Молдова, Черногория, Северная Македония, Россия, Сербия и Словения.

В целом он теперь работает в 92 странах мира.