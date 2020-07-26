В воскресенье 26 июля православные верующие празднуют Собор архангела Гавриила, а в мире отмечают День парашютиста.
Именины 26 июля отмечают: Антон, Степан, Гавриил, Юлиан.
Приметы на 26 июля:
- грачи в стаи собрались — скоро осень наступит;
- сильный дождь идет — к неурожаю;
- темные облака на небе свидетельствуют об изменении погоды;
- пчелы с утра на луг отправились — знак, что весь день погода будет солнечной;
- если рожь достигло, то можно отправляться в лес и собирать подберезовики;
- если во время гроз дует западный или северо-западный ветер, то скоро дождь закончится;
- рыба хвостом бьет — к хорошей погоде.
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Что нельзя делать 26 июля:
- по обычаю, первый сноп нельзя жать никому, кроме старшей женщины в семье;
- если в этот день гром и молнии, то оставайтесь дома;
- нельзя собирать урожай на поле, если идет дождь.
Каждый день в Украине отмечаются разные церковные праздники. Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также собрано перечень поминальных дней и постов.