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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 26 июля

В воскресенье 26 июля православные верующие празднуют Собор архангела Гавриила, а в мире отмечают День парашютиста.

Именины 26 июля отмечают: Антон, Степан, Гавриил, Юлиан.

Приметы на 26 июля:

  • грачи в стаи собрались — скоро осень наступит;
  • сильный дождь идет — к неурожаю;
  • темные облака на небе свидетельствуют об изменении погоды;
  • пчелы с утра на луг отправились — знак, что весь день погода будет солнечной;
  • если рожь достигло, то можно отправляться в лес и собирать подберезовики;
  • если во время гроз дует западный или северо-западный ветер, то скоро дождь закончится;
  • рыба хвостом бьет — к хорошей погоде.

ЧитайтеКалендарь праздников на июль 2020

Что нельзя делать 26 июля:

  • по обычаю, первый сноп нельзя жать никому, кроме старшей женщины в семье;
  • если в этот день гром и молнии, то оставайтесь дома;
  • нельзя собирать урожай на поле, если идет дождь.

Каждый день в Украине отмечаются разные церковные праздники. Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также собрано перечень поминальных дней и постов.

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