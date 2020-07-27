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Факты / Lifestyle

Дожди и до 35: погода в Украине на неделю (КАРТА)

Прогноз погоды в Украине на рабочую неделю свидетельствует о довольно переменной погоде. На Западе будут преимущественно дожди, а на левобережной Украине — тепло и солнечно.

Во вторник, 28 июля, средняя температура воздуха в Украине днем ​​будет колебаться от +28 до +32 градусов, а ночью будет опускаться до +18.

Дожди с грозами ожидаются на Западе, в Донецкой области и в Крыму.

погода 28 липня

На среду, 29 июля, синоптики прогнозируют потепление до +34 градусов днем, а ночью — до +20.

Обильные дожди ожидаются лишь в западных областях.

погода 29 липня

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В четверг, 30 июля, дожди уже будут почти не всей территории Украины, а столбик термометра на Западе опустится до +25 градусов, а вот на левобережной Украине местами дойдет до +35.

Солнечно будет на Востоке и Юге.

погода 30 липня

А вот 31 июля погода резко изменится — дожди пойдут на Восток, а на Западе будет солнечно. Однако средняя температура воздуха на всей территории страны будет держаться в районе +25 градусов днем.

погода 31 липня

К слову, погода в Украине сегодня, 27 июля, будет дождливой на Западе и солнечной на Востоке, однако температура воздуха будет достигать +30 градусов.

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