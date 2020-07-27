Во время карантина вопрос, что посмотреть из сериалов 2020 года становится особенно актуальным.
Интересный сериал – залог хорошего настроения и возможность приятно провести время.
Факты ICTV подготовили лучшие сериалы 2020 года, которые понравятся даже самому прихотливому зрителю.
Авеню 5
Телевизионный комедийно-фантастический сериал режиссера Армандо Ианнуччи производства HBO.
Все события происходят в будущем. С орбиты Земли отправляется круизный лайнер Авеню 5, однако, возле колец Сатурна на борту происходит непредвиденная ситуация.
И повсюду тлеют пожары
Американский драматический мини-сериал, основанный на романе Селесты Инг И повсюду тлеют пожары.
Жизнь Элены Ричардсон на первый взгляд кажется идеальной. Она хорошая мать и жена, которая проживает в маленьком городке. Все меняется в один момент, когда в город переезжает художница Мия Уоррен.
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Новый Папа
Американский драматический телесериал режиссера Паоло Соррентино.
Яркое, но короткое правление в Ватикане молодого Папы Пия XIII завершилось трагически: он впал в кому. Его место занял британский аристократ и богач Джон Брэннокс.
Чужак
Американский мини-сериал в жанре детектива, триллера и ужасов, основанный на одноименном романе Стивена Кинга.
События происходят в провинциальном городке Чероки. Детектив Ральф Андерсон находит убедительные доказательства причастности к преступлению тренера местной команды Терри Мейтленда. Однако детектив начинает подозревать, что в происходящем замешана сверхъестественная сила.
Охотники
Американский драматический телесериал. Охотники обнаруживают, что сотни высокопоставленных нацистов проживают в США и намереваются создать там Четвертый рейх.
Ранее Факты ICTV рассказывали о том, что Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года.