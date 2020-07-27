Во время карантина вопрос, что посмотреть из сериалов 2020 года становится особенно актуальным.

Интересный сериал – залог хорошего настроения и возможность приятно провести время.

Факты ICTV подготовили лучшие сериалы 2020 года, которые понравятся даже самому прихотливому зрителю.

Авеню 5

Телевизионный комедийно-фантастический сериал режиссера Армандо Ианнуччи производства HBO.

Все события происходят в будущем. С орбиты Земли отправляется круизный лайнер Авеню 5, однако, возле колец Сатурна на борту происходит непредвиденная ситуация.

И повсюду тлеют пожары

Американский драматический мини-сериал, основанный на романе Селесты Инг И повсюду тлеют пожары.

Жизнь Элены Ричардсон на первый взгляд кажется идеальной. Она хорошая мать и жена, которая проживает в маленьком городке. Все меняется в один момент, когда в город переезжает художница Мия Уоррен.

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Новый Папа

Американский драматический телесериал режиссера Паоло Соррентино.

Яркое, но короткое правление в Ватикане молодого Папы Пия XIII завершилось трагически: он впал в кому. Его место занял британский аристократ и богач Джон Брэннокс.

Чужак

Американский мини-сериал в жанре детектива, триллера и ужасов, основанный на одноименном романе Стивена Кинга.

События происходят в провинциальном городке Чероки. Детектив Ральф Андерсон находит убедительные доказательства причастности к преступлению тренера местной команды Терри Мейтленда. Однако детектив начинает подозревать, что в происходящем замешана сверхъестественная сила.

Охотники

Американский драматический телесериал. Охотники обнаруживают, что сотни высокопоставленных нацистов проживают в США и намереваются создать там Четвертый рейх.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, что Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года.