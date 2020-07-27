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Факты / Lifestyle

Ведьмак возвращается: Netflix анонсировал съемки приквела

Популярный медийный сервис Netflix анонсировал приквел (часть, показывающая время до начала основных событий) сериала Ведьмака (The Witcher).

Приквел The Witcher: Blood Origin будет содержать шесть серий: в нем покажут события, которые происходили за 1200 лет до появления первого ведьмака.

Сериал Ведьмак получит приквел The Witcher: Blood Origin

Отмечается, что тогда миры монстров, эльфов и людей были одним целым.

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Дата начала съемок пока не разглашается.

Культовый польский писатель Анджей Сапковский (автор саги Ведьмак) станет креативным консультантом сериала.

Что посмотреть на Netflix летом

Ежегодно Netflix тратит более $8 млрд на создание своего киноконтента.

Летом хочется посмотреть что-то новенькое, однако найдутся те, кто во время отпуска, вероятно, планирует пересмотреть старые, но рейтинговые фильмы и сериалы.

В подборке лучших сериалов Netflix от Фактов ICTV представлены захватывающие триллеры, комедии и научную фантастику.

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