Сериал Ведьмак получит приквел The Witcher: Blood Origin

Популярный медийный сервис Netflix анонсировал приквел (часть, показывающая время до начала основных событий) сериала Ведьмака (The Witcher).

Приквел The Witcher: Blood Origin будет содержать шесть серий: в нем покажут события, которые происходили за 1200 лет до появления первого ведьмака.

Отмечается, что тогда миры монстров, эльфов и людей были одним целым.

Дата начала съемок пока не разглашается.

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.

Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.

— NX (@NXOnNetflix) July 27, 2020