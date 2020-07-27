27 июля 2020 года отмечают День Акилы и Онисима. Именно с этого периода начинает по-чуть-чуть желтеть листья на деревьях.

Кстати, немало праздников приходится на этот день в США — Национальный день шотландского виски, День крем-брюле и День острого хот-догу.

Кто в этот день празднует именины: Константин, Иван, Николай, Степан, Петр, Федор.

Народные приметы на 27 июля:

Если на Акилы идут дожди — к богатому урожаю грибов.

Чайки плавают в водоемах — погода будет хорошей.

Если Полевого кашей накормить — примета к тому, что он убережет посевы от непогоды.

Читайте: Календарь праздников на август 2020

Что нельзя делать 27 июля:

нельзя выходить из дома в грозу;

нельзя стоять под высокими деревьями;

нельзя заниматься тяжелой работой.

Каждый день в Украине отмечаются разные церковные праздники. Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также собрано перечень поминальных дней и постов.

Так, например, уже завтра, 28 июля, отмечают один из двенадцати главных церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы.