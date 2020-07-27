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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 27 июля, лунный день

В понедельник, 27 июля, Луна пребывает в знаке Скорпион. Это 7 лунный день.

Благоприятное время для любых начинаний. Отношения с начальством будут складываться лучшим образом, однако стоит не злоупотреблять этим.

27 июля стоит решать серьезные финансовые дела, требующие особой вдумчивости.

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В 7 лунный день будет улучшенная мыслительная деятельность. Возникшие накануне идеи могут получить весомую поддержку со стороны других людей.

Любые планы, о которых вы думали ранее, можно смело воплощать. Этот день также будет удачным и для важных переговоров, сделки будут успешными, а результат уже в скором времени принесет свои плоды.

Также в лунном календаре на август 2020 будет много благоприятных дней. В последнем месяце лета у многих будут складываться отношения с коллегами. Будет улучшенная мыслительная деятельность.

Лунный календарь на август 2020 поможет определить вам благоприятные и опасные дни.

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