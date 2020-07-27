До зимы еще далеко, но о вкусных заготовках стоит подумать уже сейчас.

Яркая смесь из ароматной зелени, огурцов, помидоров, кабачков и всего, что только душа пожелает, в салате из закатки в холодное время напомнит о теплом лете.

Факты ICTV рекомендуют начать заготовки на зиму с салатов и предлагают два популярных рецепта.

Салат из огурцов Зимний король

Ингредиенты:

Огурцы свежие — 5 кг

Репчатый лук — 1 кг

Зелень укропа — 300 г

Уксус 9% — 100 мл

Сахар — 5 столовых ложек

Соль — 2 столовые ложки

Черный перец (горошком) — по вкусу.

Приготовление:

Огурцы моем и на час замачиваем в холодной воде. Затем нарезаем полукольцами.

Лук репчатый нарезаем тоже полукольцами.

Огурцы и лук выкладываем в большую миску, солим и оставляем на 30 минут, чтобы овощи пустили сок.

Укроп мелко нарезаем.

В большой кастрюле смешиваем уксус, сахар и перец.

Добавляем настоявшиеся овощи, все перемешиваем.

Ставим кастрюлю на небольшой огонь, доводим до кипения, периодически помешивая.

Когда огурцы немного изменят цвет, снимаем салат с огня, быстро раскладываем в простерилизованные банки и закатываем. А дальше, как обычно, переворачиваем и укутываем до остывания.

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Салат из баклажанов на зиму

Ингредиенты:

Морковь – 0,5 кг

Перец сладкий – 0,7 кг

Головка чеснока

Соль – 30 г

Уксус эссенция — 1 столовая ложка

Помидоры — 1,5 кг

Баклажаны — 1,5 кг

Сахар — 50 г

Масло растительное — 60 мл

Перец чили — треть стручка.

Приготовление:

Баклажаны нарезаем, присоливаем и оставляем для отделения горечи.

Все овощи нарезаем крупно, чеснок — мелко.

Помидоры пропускаем через мясорубку.

В чашу мультиварки вливаем масло, включаем программу жарки на 15 минут. Опускаем баклажаны и жарим.

Добавляем перец и морковь, жарим еще 10 минут.

Затем вливаем томатную массу из перекрученных помидоров, добавляем соль и сахар. Включаем программу тушение на 45 минут.

Перед окончанием тушения добавляем чеснок, мелко нарезанный чили и уксус.

Разливаем в стерильные банки, закатываем, переворачиваем и укутываем до остывания.

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