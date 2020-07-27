До зимы еще далеко, но о вкусных заготовках стоит подумать уже сейчас.
Яркая смесь из ароматной зелени, огурцов, помидоров, кабачков и всего, что только душа пожелает, в салате из закатки в холодное время напомнит о теплом лете.
Факты ICTV рекомендуют начать заготовки на зиму с салатов и предлагают два популярных рецепта.
Салат из огурцов Зимний король
Ингредиенты:
- Огурцы свежие — 5 кг
- Репчатый лук — 1 кг
- Зелень укропа — 300 г
- Уксус 9% — 100 мл
- Сахар — 5 столовых ложек
- Соль — 2 столовые ложки
- Черный перец (горошком) — по вкусу.
Приготовление:
Огурцы моем и на час замачиваем в холодной воде. Затем нарезаем полукольцами.
Лук репчатый нарезаем тоже полукольцами.
Огурцы и лук выкладываем в большую миску, солим и оставляем на 30 минут, чтобы овощи пустили сок.
Укроп мелко нарезаем.
В большой кастрюле смешиваем уксус, сахар и перец.
Добавляем настоявшиеся овощи, все перемешиваем.
Ставим кастрюлю на небольшой огонь, доводим до кипения, периодически помешивая.
Когда огурцы немного изменят цвет, снимаем салат с огня, быстро раскладываем в простерилизованные банки и закатываем. А дальше, как обычно, переворачиваем и укутываем до остывания.
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Салат из баклажанов на зиму
Ингредиенты:
- Морковь – 0,5 кг
- Перец сладкий – 0,7 кг
- Головка чеснока
- Соль – 30 г
- Уксус эссенция — 1 столовая ложка
- Помидоры — 1,5 кг
- Баклажаны — 1,5 кг
- Сахар — 50 г
- Масло растительное — 60 мл
- Перец чили — треть стручка.
Приготовление:
Баклажаны нарезаем, присоливаем и оставляем для отделения горечи.
Все овощи нарезаем крупно, чеснок — мелко.
Помидоры пропускаем через мясорубку.
В чашу мультиварки вливаем масло, включаем программу жарки на 15 минут. Опускаем баклажаны и жарим.
Добавляем перец и морковь, жарим еще 10 минут.
Затем вливаем томатную массу из перекрученных помидоров, добавляем соль и сахар. Включаем программу тушение на 45 минут.
Перед окончанием тушения добавляем чеснок, мелко нарезанный чили и уксус.
Разливаем в стерильные банки, закатываем, переворачиваем и укутываем до остывания.
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