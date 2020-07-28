День ангела Владимира: поздравления в открытках

День ангела Владимира отмечается 28 июля.

Праздник посвящается князю Владимиру, который в 988 году крестил Русь. К слову, это произошло как раз 28 июля. В этот же день в Украине отмечается праздник Крещения Руси.

Его учредил третий президент Украины Виктор Ющенко в 2008 году.

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Поздравления с Днем ангела Владимира могут быть любыми. Внимание можно уделить с помощью СМС, звонка или открыткой на любой мессенджер.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки с Днем ангела Владимира.

Церковные праздники в Украине

В Украине есть много праздников. Они делятся на официальные, неофициальные и церковные.

Главным днем в церковном календаре является Пасха. От нее зависят даты переходящих праздников. Большинство этих дат связаны с жизнью Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.

Факты ICTV составили церковный календарь на 2020 год, который покажет все важные даты.