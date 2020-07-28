День ангела Юлии: поздравления в открытках

28 июля — День ангела Юлии. Это имя имеет несколько значений.

С греческого языка оно переводится как волнистая или пушистая, а с латинского — как июльская или из рода Юлиев.

У обладательниц этого имени мягкий характер, они очень дружны и легко находят контакт со всеми.

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В День ангела Юлии Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках.

Календарь церковных праздников и постов на 2020 год

Каждый год украинцы праздную ряд церковных праздников, среди которых — Рождество Христово, Светлое Воскресение Христово (Пасха) и День Святой Троицы.

Кроме того, в году есть посты, которые длятся от нескольких дней до пары месяцев, и поминальные дни. Также каждый день отмечается День ангела.

Полный календарь церковных праздников, поминальных дней и постов на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.