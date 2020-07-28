День Владимира 2020: история и традиции праздника

День памяти святого Владимира верующие отмечают 28 июля.

Всего в 2020 году День ангела Владимира празднуют 45 раз.

Факты ICTV рассказывают историю о том, кем был князь Владимир Великий, и главные традиции на День Владимира 2020.

Кем был князь Владимир

Князь Владимир Святославович (960-1015) является одним из самых известных и влиятельных правителей на Руси.

Именно при нем войска давали надежный отпор враждебным племенам, а государство было весомым игроком на международной арене.

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Особое место отводится религиозной реформе Владимира — в 988 году Русь приняла христианство, что стало одним из ключевых событий в истории.

Считается, что именно Владимир Великий как личный знак начал использовать трезубец — государственный герб современной Украины.

Также Владимир ввел денежный оборот на Руси: появились золотника и сребреники, на которых и чеканилось изображение трезубца.

Большую семью князя Владимира знала вся Европа — он был первым на Руси, кто начал выстраивать внешнюю политику благодаря династическим бракахм.

Его сын Святополк женился на дочери польского короля, другой сын Ярослав (Мудрый) — с дочерью шведского короля, а дочери Предслава и Премислава вышли замуж за польского короля и венгерского принца.

Несмотря на принятие христианства восточного обряда, у Владимира также были налаженные дипломатические связи с римским папой Сильвестром IІ.

Церковь (и православная, и католическая) причислила Владимира к лику святых.

Тридиции на День Владимира

В народе князя Владимира назвали Красным Солнышком.

Согласно православному календарю, 28 июля существовали такие поверья:

на Владимира Красное Солнышко ярко-червлено солнце светит;

женщинам в этот день нужно было отдыхать;

мужчины могли хлопотать по хозяйству, но без работы в поле — иначе приснятся страшные сны;

если начала желтеть липа — осень будет поздняя.

В день равноапостольного святого Владимира также следует помолиться за всех близких мужчин с этим именем.

Церковный календарь 2020

Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год с главными православными датами, перечнем постов и поминальных дней.

28 июля, в день Владимира, все верующие празднуют День крещения Киевской Руси-Украины.