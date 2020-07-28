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Факты / Lifestyle

Когда в 2020 году празднуют Курбан-байрам

Курбан-байрам в 2020 году начинают отмечать вечером 30 июля. Продлится празднование до вечера понедельника, 3 августа.

Курбан-байрам — один из самых больших праздников у мусульман. В переводе он означает праздник жертвоприношения. Именно в этот день верующие режут барана, верблюда, корову, буйвола или козу. Делают это для того, чтобы почтить Аллаха и проявить любовь к нему.

Также во время этого действа вспоминают поступок пророка Ибрагима. Именно он был готов пожертвовать своим сыном Исмаилом, но Аллах оценил его преданность и подарил Ибрагиму барана, которого тот и зарезал.

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Но начинают праздновать Курбан-байрам не из жертвоприношения, а с утренней молитвы. В каждой мечети осуществляется намаз, в частности, принято молиться за умерших.

Также, согласно традициям, в этот день нужно идти в гости к родным, а все верующие должны раздавать милостыню.

Кстати, президент Владимир Зеленский даже анонсировал, что Курбан-байрам и Ураза-байрам станут государственными праздниками в Украине.

Однако пока неизвестно, планируют их делать выходными или обычными памятными днями, не предусматривающими дополнительного отдыха.

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