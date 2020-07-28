Компания Маска разрабатывает мозговые импланты для трансляции музыки

Компания Neuralink, которая принадлежить миллиардеру Илону Маску, разрабатывает мозговые импланты, которые будут транслировать музыку прямо в мозг.

Это станет возможным благодаря специальных чипов.

Такая технология избавит от необходимости носить наушники для прослушивания музыки.

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В компании отметили, что трансляция музыки будет не единственной функцией устройства. Мозговые чипы будут иметь возможность помочь избавиться от шизофрении и деменции.

Маск заявил, что имплантация чипа от Neuralink будет простым, как лазерная хирургия глаза. Это будет похоже на швейную машинку, которая “прошивает мозг” и устанавливает его на глубину для интеграции с нейронами.

Компания была создана Илоном Маском в 2016 году.

Маск об искусственногм интеллекте

Илон Маск предупреждает об опасности искусственного интеллекта. Он считает, что люди, которые не верят в это, являются глупыми.

Он заявил, что умные люди, которые предполагают, что машина не может быть умнее и обмануть человека, фактически снижают свою защиту перед искусственным интеллектом.

Источник: HighTech Plus