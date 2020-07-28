NASA предупреждает о приближении к Земле астероида 2009 PQ1. Его диаметр составит от 84 до 190 м.

Максимально астероид сможет приблизиться к планете 5 августа.

Он пролетит мимо Земли со скоростью 13,4 км/c и на расстоянии 3,2 млн км.

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Этот астероид считается опасным, поскольку он пролетит в менее 7 млн км от Земли и может нести потенциальную угрозу.

Астероид открыли 14 августа 2009 года, поэтому в названии содержится эта дата. Он относится к Аполлонам — астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли.

Комета века

27 мая над Землей пролетала большая комета, которую астрономы успели назвать “кометой века”.

Комета SWAN (C/2020 F8) является наиболее яркой в Северном полушарии.

Источник: NASA