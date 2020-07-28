Погода в Украине на сегодня - 28 июля 2020

Погода в Украине на 28 июля будет солнечной и с по одинокими грозами на востоке.

На Западе Украины столбики термометров вырастут до +29°, в регионе будет облачно, но без осадков.

На юге и востоке температура воздуха повысится до +33°. В Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях пройдут грозовые дожди.

В центральных областях Украины прогнозируют от +29° до +31°.

На севере средняя температура составит +29°, облачно, но без осадков.

В Киеве будет жарко — до +29° днем и до +18° ночью.

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Погода на неделю

По данным Укргидрометцентра, погода в течение недели будет довольно переменной. На Западе пройдут обильные дожди, а на левобережной Украине будет тепло и солнечно.

В четверг, 30 июля, дожди уже будут почти не всей территории Украины, а столбик термометра на Западе опустится до +25 градусов, а вот на левобережной Украине местами дойдет до +35.

А вот 31 июля погода резко изменится — дожди пойдут на Восток, а на Западе будет солнечно.