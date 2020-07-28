У вас мало времени, но хотите отдохнуть? Выход есть. Собирайте чемоданы и отправляйтесь на берега рек. Здесь два в одном – недалеко и недорого. Один из вариантов база отдыха недалеко от Чернигова у берегов реки Десна. Она совершенно новая и построена из дерева фактически с нуля менее, чем за год.

Номера стоят от 800 до 1,5 тис. грн в сутки. На базе есть зоопарк диких коз и спортивная площадка. Также можно насладиться рыбалкой. Также в 30 км от столицы находится еще один комплекс для людей со средним заработком у реки Стугна. За отдельный коттедж здесь придется заплатить 1,5 тыс. грн.

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Кроме того, под Киевом есть и роскошные базы для отдыха у Днепра, где вы заплатите от 5,5 тыс. грн. Разница в цене соответствует условиям и размерам номеров или домиков. Однако все же в отдыхе у реки в Украине, даже со всеми удобствами, есть свои минусы. Прежде всего это ужасное качество дорог, по которым вам нужно будет ехать к комплексам.

Да и не все базы отдыха стараются создать для отдыхающих максимальный комфорт. Еще остались комплексы, дома которых не ремонтировались, а условия не менялись еще с советских времен. Но эксперты признаются, даже для таких казалось бы непривычных условий, есть любители.

Отдых на реке – для каждого свой и необычный. Базы отдыха могут удовлетворить все туристические прихоти украинцев. А если наконец отремонтируют дороги и персонал выучит английский язык, то сюда потянутся еще и иностранцы.

В период карантина такой отдых становится все более популярным. Тем более, что в Украине разрешили открывать подобные комплексы. Однако базы отдыха начали работать только в тех областях, которые продолжают следующий этап смягчения карантина.

Фото: Pixabay