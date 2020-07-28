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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 28 июля

28 июля 2020 года украинцы празднуют исторический День крещения Руси и чтят память Владимира Великого, который принес христианство на руськую землю.

Именно после принятия христианства в 988 году Русь утвердилась как мощное европейское государство.

В этот день именины празднуют: Владимир, Василий и Петр.

Также 28 июля отмечают один из двенадцати главных церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы.

Народные приметы на 28 июля:

  • на Владимира Красное Солнышко обязательно будет очень солнечно;
  • липа пожелтела — это до поздней осени;
  • утром прошел дождь, далее в течение дня будет солнце;
  • гром гулкий — будет дождь.

Читайте: Календарь праздников на август 2020

Что нельзя делать 28 июля:

  • работать, потому что навлечешь беду;
  • сплетничать и наговаривать плохие слова на других.

Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также собрано перечень поминальных дней и постов.

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