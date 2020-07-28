28 июля 2020 года украинцы празднуют исторический День крещения Руси и чтят память Владимира Великого, который принес христианство на руськую землю.
Именно после принятия христианства в 988 году Русь утвердилась как мощное европейское государство.
В этот день именины празднуют: Владимир, Василий и Петр.
Также 28 июля отмечают один из двенадцати главных церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы.
Народные приметы на 28 июля:
- на Владимира Красное Солнышко обязательно будет очень солнечно;
- липа пожелтела — это до поздней осени;
- утром прошел дождь, далее в течение дня будет солнце;
- гром гулкий — будет дождь.
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Что нельзя делать 28 июля:
- работать, потому что навлечешь беду;
- сплетничать и наговаривать плохие слова на других.
Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также собрано перечень поминальных дней и постов.