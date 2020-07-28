День ангела Владимира ежегодно празднуют 28 июля. Он был установлен в честь равноапостольного князя Владимира. Именно его память православная церковь чтит в этот день.

Кроме того, с именем святого князя Владимира Великого связано крещение Руси в 988 году.

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Имя Владимир переводится как Тот, кто владеет миром. Поэтому мужчины с таким именем энергичные, любознательные, настойчивые и благоразумны.

Факты ICTV собрали поздравления с Днем ангела Владимира, чтобы вы могли пожелать всего наилучшего своим родным и близким.

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Дорогой Владимир, от всей души поздравляю тебя с днем ангела и желаю всегда оставаться на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи и везения тебе в добрых делах.

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Поздравляю с Днем святого Владимира. Желаю, чтобы ангел-хранитель никогда не покидал тебя, чтобы тебе покорялись любые вершины. Желаю здоровья и любви, отваги и мудрости, веры и чистоты помыслов, мужества сердца, гармонии души и счастья жизни!

Умный, смелый, духом сильный,

Очень модный, очень стильный,

Душа компании везде –

Все, Владимир, о тебе!

Таким же ты и оставайся,

В делах успешно продвигайся,

Любому помоги в пути,

Достойно сам его пройди.

Во всем тебе лишь плюсы видеть,

Слабого духом не обидеть!

Чтоб все сбылись твои мечты,

Чтоб был по жизни лучшим ты!

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Владимир — владеющий миром,

Тебе это имя подходит,

Быть нужным, успешным, счастливым

Желаю тебе на все годы.

Пусть радость, любовь и достаток

Твой дом никогда не покинут,

Жизнь будет вкусней шоколада

И красочнее, чем картина!

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Уместным дополнением к искренним поздравлениям также будут открытки с Днем Владимира. Отправив одну из них, вы сможете лишний раз уделить внимание близкому человеку и сделать ему приятно вдвойне.