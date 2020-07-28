День ангела Владимира ежегодно празднуют 28 июля. Он был установлен в честь равноапостольного князя Владимира. Именно его память православная церковь чтит в этот день.
Кроме того, с именем святого князя Владимира Великого связано крещение Руси в 988 году.
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Имя Владимир переводится как Тот, кто владеет миром. Поэтому мужчины с таким именем энергичные, любознательные, настойчивые и благоразумны.
Факты ICTV собрали поздравления с Днем ангела Владимира, чтобы вы могли пожелать всего наилучшего своим родным и близким.
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Дорогой Владимир, от всей души поздравляю тебя с днем ангела и желаю всегда оставаться на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи и везения тебе в добрых делах.
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Поздравляю с Днем святого Владимира. Желаю, чтобы ангел-хранитель никогда не покидал тебя, чтобы тебе покорялись любые вершины. Желаю здоровья и любви, отваги и мудрости, веры и чистоты помыслов, мужества сердца, гармонии души и счастья жизни!
Умный, смелый, духом сильный,
Очень модный, очень стильный,
Душа компании везде –
Все, Владимир, о тебе!
Таким же ты и оставайся,
В делах успешно продвигайся,
Любому помоги в пути,
Достойно сам его пройди.
Во всем тебе лишь плюсы видеть,
Слабого духом не обидеть!
Чтоб все сбылись твои мечты,
Чтоб был по жизни лучшим ты!
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Владимир — владеющий миром,
Тебе это имя подходит,
Быть нужным, успешным, счастливым
Желаю тебе на все годы.
Пусть радость, любовь и достаток
Твой дом никогда не покинут,
Жизнь будет вкусней шоколада
И красочнее, чем картина!
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Уместным дополнением к искренним поздравлениям также будут открытки с Днем Владимира. Отправив одну из них, вы сможете лишний раз уделить внимание близкому человеку и сделать ему приятно вдвойне.